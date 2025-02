Shakira cancela concierto en Perú y confirma que está hospitalizada

A través de un comunicado, Shakira dio a conocer que no estaba bien de salud, por lo que el concierto que debía presentar en Perú fue cancelado este domingo 16 de febrero. La cancelación se dio luego de que la cantante tuviera que acudir a urgencias en horas de la madrugada tras presentar un cuadro abdominal y en este momento la tiene hospitalizada.

PUBLICIDAD

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy”, dijo Shakira en el mensaje que fue publicado en sus redes sociales.

También le puede interesar: Shakira estaría internada en una clínica de Perú ¿Peligra su presentación en Colombia?

Shakira canceló el concierto de este domingo 16 de febrero en Perú

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, dice la primera parte del mensaje.

Luego agregó que espera que mañana, 17 de febrero, esté en mejor condición para poder continuar con su gira.

“Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles”, indicó.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Shaki qué onda? que esta pasando? Nos estás asustando: problemas de sonido en Rio, el cambio en Medellín y ahora cancelación de última hora en Lima”, “Yo viaje desde Nicaragua a lima para verte. No puedo reprogramar nada”, “Cómo será de fuerte el dolor para que no lo pueda hacer, porque mañana es el otro, no? Y ese vídeo que estaba ensayando qué?” y “Complicado, este tipo de cancelaciones en una gira, hay gente que compró vuelos, pagó hoteles pidió permisos, terrible, este es el problema de hacer una gira con fechas tan seguidas. Se mueve una fecha y se dañan el resto”.