The Black Dahlia Murder en concierto en Bogotá

The Black Dahlia Murder regresa a Bogotá el próximo 24 de febrero en el Ace Of Space, en un concierto que no solo marca el regreso de la banda a Colombia, sino que también representa el renacimiento tras la pérdida de su carismático líder, Trevor Strnad.

El muerte de Trevor Strnad en 2022 conmocionó a la comunidad del death metal. Sin embargo, sus compañeros de banda, liderados por el cofundador Brian Eschbach, decidieron continuar su legado.

The Black Dahlia Murder continuará el legado de Trevor Strnad

Eschbach dijo: “Todos los que están ahora en la banda son alguien que Trevor y yo buscábamos”, resaltando que se mantiene viva la esencia de The Black Dahlia Murder.

Sin duda, este concierto en Bogotá se convierte en una muestra de resiliencia y en un sentido homenaje al fallecido vocalista.

Además, la presentación en Bogotá tendrá un ingrediente adicional y es que será el escenario para el lanzamiento de su nuevo álbum, ‘Servitude’, el 27 de septiembre de 2024.

Con este disco regresan a las raíces melódicas del grupo, fusionando nuevas experiencias con su característico sonido agresivo. Temas como “Transcosmic Blueprint” será una experiencia musical intensa y revitalizante, que cautivará a los fanáticos tanto antiguos como nuevos.

El setlist está basado en su reciente presentación en Chicago, que incluye temas de diferentes etapas de la banda. Hay clásicos como “Nightbringers” y “Miasma” compartirán escenario con canciones de ‘Servitude’, prometiendo una noche llena de energía. Algunos de los temas más esperados incluyen: “Evening Ephemeral”, “Panic Hysteric”, “Kings Of The Nighworld”, “Nightbringers”, “Unhallowed” y “Deathmask Divine”.

Atenea se encarga de la producción del evento, y las entradas ya están a la venta online. Este concierto se perfila como un homenaje a la memoria de Trevor Strnad y una celebración de la música y la fuerza del death metal.