“No te rindas” Gloria Trevi le envía mensaje a toda la comunidad LGBTIQ+ antes de su concierto en Bogotá

Trevi, ha sido considerada como una leyenda de la música en Latinoamérica, ha dejado huella en la industria y cultura de habla hispana con canciones como ‘Con los ojos cerrados’ ‘Todos me miran’ y ‘Dr. Psiquiatra’. Pero más allá de lo que ha significado para la industria musical, Gloria se ha convertido en la banda sonora de muchas causas. Según el informe presentado por la Red Sin Violencia, en 2023, un total de 364 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en diez países de América Latina y el Caribe, lo que representa un 5,5 % más con respecto al año anterior. Los incrementos más grandes se registraron en Ecuador, con un alarmante aumento del 144,4 % en los homicidios de personas LGTBI en comparación con 2022, seguido por Perú (63,6 %) y Guatemala (34,5 %). Esta cifra, es apoyada por los datos brindados por la Comisión Internacional de Derechos Humanos en enero de 2024, donde mencionan que en diciembre de 2023, en Colombia fueron asesinadas hasta 24 mujeres trans.

Gloria Trevi le envía mensaje a toda la comunidad LGBTIQ+ antes de su concierto en Bogotá

Publimetro Colombia conversó con Gloria Trevi sobre su música y cercanía con la comunidad, ya que para ella, esto no entra en discusión, y lo toma con total agradecimiento: “Me siento agradecida, porque a veces dicen, ‘es que Gloria Trevi nos apoya’, yo digo, no güey, o sea, es al contrario; las mujeres y la comunidad me han levantado, pero Dios ha puesto esos corazones y esos medios para que yo me levante y pueda dar un mensaje que para mí es superespecial, y es cortito: no te rindas, no te rindas porque siempre van a pasar situaciones en las que nos vamos a sentir agobiados, nos vamos a sentir agotados, nos vamos a sentir pisoteados, pero el mensaje es no te rindas. Pones Todos Me Miran, te levantas y te acuerdas de que eres una chingona. Cuando estés ahí llorando, acuérdate que tus enemigos te están mirando y se están regodeando por tus lágrimas, pero acuérdate de algo más importante, que son los que te aman, que también te están mirando, y no te puedes quedar ahí abajo por ellos, te tienes que levantar, esos son los más importantes. Haz que se sientan orgullosos de ti”.