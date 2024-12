Gloria Trevi regresa a Bogotá el 18 de mayo de 2025, conozca detalles de boletería

La emblemática cantante, actriz y compositora mexicana, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, más conocida como la legendaria Gloria Trevi, llegará a la capital del país el próximo 18 de mayo con todo su repertorio; desde sus éxitos musicales de los años 90 que la han posicionado como la famosa artista que es hoy en día con temas como “Todos Me Miran” “Con los Ojos Cerrados” “Esa Hembra es Mala” y muchos más, hasta sus producciones más recientes,“Borracha” junto a María Becerra, “Cueste lo Que Cueste” “Tu Regalo Soy Yo” entre otros.

La Trevi, considerada como una leyenda de la música latina a nivel global, ha revolucionado importantes escenarios con su más reciente tour “Mi Soundtrack On Tour” que inició en enero del 2024 en Estados Unidos y terminará a finales del 2025, rindiéndole un profundo homenaje a su exitosa trayectoria musical y a la música de años que la han acompañado a lo largo de su vida artística y personal. El Soundtrack de la vida de Gloria Trevi, aterrizará en Colombia y todo Bogotá disfrutará y se llenará de energía con la música de esta emblemática artista en el Movistar Arena.

¿Cuánto valen las entradas para Gloria Trevi en Bogotá?

El Movistar Arena solo habilitará platea y el segundo piso del recinto donde los precios de las locaciones estarán divididas de la siguiente manera:

Piso 2 / 201 - 219: $100.000 + servicio

Piso 2 / 207 - 213: $140.000 + servicio

Piso 2 / 204 - 206 Y 214 - 216: $160.000 + servicio

Piso 2 / 202 - 203 Y 217 - 218: $200.000 + servicio

Primer piso:

Platea 104 -106: $250.000 + servicio

Platea 101 y 103: $350.000 + servicio

Tribuna Fan Norte: $400.000 + servicio

Tribuna Fan Sur: $400.000 + servicio

Platea 102: $480.000 + servicio

Etapa de preventa clientes Movistar: Miércoles 4 de diciembre a las 9:00 am al viernes 6 de diciembre a las 9:59 am. Venta al público general el viernes 6 de diciembre a las 10:00 am.