“Te amo”: Hijo de Sandra Reyes impactó con conmovedor mensaje sobre la muerte de su mamá

El 1 de diciembre de 2024, la televisión colombiana perdió a una de sus figuras más queridas con el fallecimiento de Sandra Reyes, recordada por su icónica interpretación de la Doctora Paula en ‘Pedro el Escamoso’. A sus 49 años, la actriz perdió la batalla contra un cáncer de seno, dejando un vacío en el mundo del entretenimiento y en el corazón de su público. Su carisma y cercanía, tanto con colegas como con seguidores, hicieron que su inesperado fallecimiento conmoviera a muchos y trajera a la memoria a Gerónimo, su único hijo.

En sus últimos meses, Sandra optó por la tranquilidad de Ubaté, donde estuvo rodeada de su familia. Tras su partida, su hijo Gerónimo compartió un emotivo mensaje en redes sociales con una fotografía de ambos, acompañado de las palabras: “Te amo mamá”. Este gesto conmovió tanto a fanáticos como a colegas, quienes no tardaron en enviar mensajes de apoyo al niño, recordando la profunda conexión que siempre tuvo con su madre.

Miguel Varoni de ‘Pedro El Escamoso’ se despidió de Sandra Reyes

Justamente el famoso actor que interpretó a Pedro el Escamoso, Miguel Varoni, y amigo cercano de la actriz, no pudo pasar por alto la lamentable muerte de su compañera de grabaciones, pues cabe recordar que Sandra Reyes fue la coprotagonista de la exitosa producción en la que ambos personajes entablaron un romance.

Ante la sorpresiva despedida de la artista, Varoni uso sus redes sociales para darle un último mensaje a su colega en el que se podía intuir el gran cariño que había entre ellos: “Hasta siempre mi Doctora Paula … sumerce no sabe la falta que me va a hacer. Dios me la Bendiga, siempre estar en mi corazón”, escribió el actor bajo una foto en la que aparece junto a Sandra Reyes.