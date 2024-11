Alejandra Borrero confesó las razones por las que no ha vuelto a aparecer en la televisión

Alejandra Borrero es una recordada actriz proveniente de Popayán, su talento en la actuación la ha llevado a ser de esas figuras que cualquiera reconoce de la televisión colombiana. Borrero se ha destacado por su capacidad de interpretar una amplia gama de personajes que pueden ser dramáticos hasta de comedia, en producciones como “El último matrimonio feliz” y “Amor en custodia”, así como su participación en el teatro, donde ha fundado su propia escuela de actuación. Además, de que la actriz ha tomado iniciativas con sentido social con el fin de eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, por medio del arte.

Borrero empezó en la actuación desde el año 1986 y desde ese momento participó en una enorme lista de producciones, la más reciente en cuanto a telenovelas fue ‘La Ley del Corazón 2′ entre el 2018 y 2019, desde ese momento no ha vuelto a aparecer en alguna telenovela y la razón principal la reveló en el Pódcast de Tatiana Franco ‘Vos Podés’, donde indicó que muy pronto llegará a Netflix un proyecto del que hizo parte, así regresará a las pantallas.

Por otro lado, la principal razón por que dejo la televisión tradicional es porque no le estaban pagando lo que ella exigía para participar en estos formatos de entretenimiento, al respecto dijo: “Cómo le parece que es que no me pagan lo que pido, estás cobrando mucho, es un trabajo demasiado duro, es un trabajo demasiado extenuante, como para no cobrar lo que me merezco ganar”. No obstante, la actriz reconoció el aprecio y cariño que le tiene a la televisión, debido a todos los años que pasó trabajando allí, novela tras novela.

La actriz también señaló que llegó a estar muy agotada, debido a que por 15 años no se tomó unas vacaciones, sino que se dedicó a trabajar, lo que para ella ya era habitual: “No he vuelto a televisión, pero me encantaría, la televisión siempre fue mi casa, estuve tantos años y por ejemplo en un momento dado me di cuenta de que llevaba 15 años sin tomarme unas vacaciones, 15 años pasando de una serie a la otra, de una de obra de teatro a la otra, de una cosa a la otra, y cuando paré estaba cansadísima.” Señaló Borrero.