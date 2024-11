Cony Camelo se desahogó con Claudia Bahamón tras ser eliminada de MasterChef

La noche del pasado lunes 18 de noviembre fue una de las más emotivas en lo que va de la sexta temporada de MasterChef Celebrity Colombia, luego de que la actriz Cony Camelo apagara su fogón en este reality luego de no convencer a los paladares de Rausch, Zubiría y Adría . Tras su eliminación fueron muchas las figuras que salieron a hablar en redes, dentro de ellas su colega de set Claudia Bahamón, mujer a la que Cony le agradeció por el inmenso apoyo que le dio en esta etapa de su vida.

PUBLICIDAD

Aunque la mujer que interpretó a ‘Hilda’ en la telenovela ‘Los Reyes’, fue una de las más criticadas de esta edición del concurso culinario de ‘Nuestra Tele’, dejó una gran huella en la presentadora huilense, misma que le regaló unas emotivas palabras mediante su cuenta de Instagram donde acumula cinco millones de seguidores:

Que no se lo cuenten en la calle 🤳📲 >>> Así celebró Franko Bonilla la eliminación de Cony Camelo de MasterChef

“En este viaje de MasterChef, has dejado una huella imborrable. Eres una mujer apasionada y esto junto con tu autenticidad han sido un reflejo de tu luz interior, y aunque tu personalidad fuerte y arrolladora haya generado opiniones divididas, no puedo dejar de reconocer la valentía y la fuerza con la que has enfrentado esta maravillosa aventura gastronómica. Gracias por recordarnos la importancia de ser fieles a nosotros mismos. Gracias por tu entrega y por mostrarnos que la verdadera grandeza radica en ser auténtico.”, expresó la mujer de 45 años.

Este noble gesto fue contestado de gran manera por Camelo, quien mediante un trino expresó: “Qué bella foto. Gracias Clau, gran experiencia. Un poco traumática e intensa pero definitivamente inolvidable”. Epresó Cony mediante su cuenta de ‘X’ en la que ya la siguen 249.000 cuentas.