‘Heretic’, el mejor thriller del año

Este thriller psicológico ‘Heretic’, capitaneado por Scott Beck y Bryan Woods –los creadores de la franquicia ‘Quiet Place’– es un nuevo éxito de la compañía A24. Está protagonizada por Hugh Grant como el Sr. Reed, un erudito obsesionado con los dogmas religiosos que atrae a dos jóvenes misioneras mormones, interpretadas por Sophie Thatcher y Chloe East, a su trampa personal para intentar convertirlas a sus creencias radicales.

A lo largo de 110 minutos, la película se mete en la idea del culto desde los orígenes del monoteísmo hasta si los futuros arqueólogos pensarán que rezamos a Jar Jar Binks como a un dios. “Comenzamos a escribir el guión hace 10 años y tuvimos que parar una vez que llegamos a que las chicas se sentaran con el Sr. Reed. No sabíamos lo suficiente sobre religión. Así que pasamos aproximadamente una década, mientras hacíamos otras películas, investigando varias religiones, leyendo libros sagrados, aprendiendo sobre diferentes pensadores ateos y filosóficos, y poniendo todo eso en el diálogo” dijeron los cineastas.

Estamos en Los Ángeles, donde Beck y Woods reconocen que han necesitado prepararse a fondo para afrontar una narración que han querido contar durante más de una década, pero hasta hace poco no se sintieron preparados para afrontarla. Divertida y aterradora a partes iguales, el filme es un juego arriesgado planteado por estos realizadores como un cuestionario a la obsesión de la fe.

“El Sr. Reed plantea la hipótesis de que los textos sagrados que se veneran son historias que los pueblos antiguos han estado contando durante siglos. Estamos comparando a los misioneros con vendedores de creencias”, afirma Scott, quien no solo utiliza una imitación de Jar Jar Binks en el filme, sino también nos confunde con sus ideas del Monopoly o incluso tiene espacio para el tema ‘Creep’ de Radiohead: todo suma para hacer valer la premisa de la historia.

Cuando el Sr. Reed invita a las mujeres a entrar, les dice que su esposa está preparando un pastel de arándanos como postre y les ofrece un bocado. Las mujeres aceptan y conversan con el entrañable anciano antes de que comience a hacer preguntas poco convencionales. Cuando la hermana Barnes y la hermana Paxton se sienten incómodas y buscan una salida, se dan cuenta de que están atrapadas en un peligroso juego del gato y el ratón mientras el Sr. Reed busca la única religión verdadera. “Valió la pena hacer este filme, porque ofrece una visión diferente sobre la religión y, además, hay mucha comedia” explicó Grant. Es cierto, los cineastas dejan a un lado los sobresaltos típicos del género de terror para dar libertad a sus actores y atemorizar gracias al desconcertante diálogo de un Grant ataviado de locura.

“Nunca había leído un guión como este”, dice Thatcher a su lado. “Nunca me había sentido tan impactada por un guión. Después de leerlo, no podía sacármelo de la cabeza”. ‘Heretic’ incluye pasillos oscuros y puertas cerradas, pero la película también rompe las normas del género. Gran parte de la narración se ubica en una habitación individual. “Hemos querido jugar con la perspectiva, utilizando lentes amplias que distorsionan los ángulos del espacio, añadiendo tensión. El corazón de la historia reside en las conversaciones entre los tres personajes principales: Chloe East, Sophie Thatcher y Hugh Grant” apuntó Scott.

Quien iba a decir que Hugh Grant era un actor de terror

Sin lugar a dudas, el actor británico Hugh Grant se revela como un genio del terror porque ofrece una actuación que define una carrera. “Esta es una historia de terror diferente, con muchos elementos cómicos. Yo me defiendo bien en la comedia y pensé que podría atreverme con este guión. Por otra parte, me gustan los temas que propone porque es bastante iconoclasta”. Su actuación, cargada de matices, no se parece en nada a todas aquellas que le dieron fama: ‘Cuatro bodas y un funeral’, ‘Notting Hill’ o el ‘El diario de Bridget Jones’. “No soy un actor de método y, en mi caso, ayuda a mi interpretación saber que estoy disfrutando del personaje. Ser un hombre perverso me provoca placer. A todos nos gustaría atrevernos a ser tan malvados porque son personas fascinantes. Como actor trato de entender las profundidades del ser humano y por qué llegan hasta ese abismo psicológico”. En su afán por explorar los contrastes de la religión y su peso en la psique colectiva, ‘Heretic’ propone cuestiones sobre la fe y las creencias.

Creencias en las que tanto Chloe East como Sophie Thatcher, quienes interpretan a los misioneros mormones, crecieron. Ambas pertenecieron a la iglesia mormona y Thatcher explicó cómo sus experiencias influyeron en su interpretación. “Es un terreno que conozco. Decidí explorar mi experiencia adolescente dentro de la religión, antes de dejar la iglesia. Entonces era mucho más tímida, reservada, estaba sometida viviendo tras un muro que no me permitía ver el exterior. Me costó tener que volver a ese espacio, pero ayudó en mi actuación”. East tenía una conexión más estrecha con los misioneros y llamó a varios de sus amigos de Texas que todavía sirven, mientras ella se preparaba para el papel de la hermana Paxton. “Les pregunté por su trabajo, por las pequeñas cosas que hacen en su vida. Eso me ayudó a hacer mi papel más auténtico”.

En la película, el Sr. Reed tiene un conocimiento enciclopédico de la fe y la religión y cuando se le preguntó al actor sobre su investigación en la religión mormona, dijo que encontró paralelismos con otras religiones. “Me sorprendió la iteración y cómo muchos de los principios esenciales del cristianismo están presentes en cientos de religiones anteriores al cristianismo. Eso era nuevo para mí y fascinante. Muchas religiones tenían salvadores nacidos de una madre virgen que eran bautizados en ríos. Muchos nacieron el 25 de diciembre. Ese es un tema recurrente, y realizó milagros, resucitó al tercer día. Eso no era nuevo en el cristianismo y yo no lo sabía”. Grant continuó diciendo que cree que su personaje no intenta ser antimormón, sino más bien desafiar la fe. “Él tiene una teoría sobre a qué se reduce realmente la religión en el sentido global. De ninguna manera es una película anti mormona”, dijo.

Para Grant fue una oportunidad de cuestionarse a sí mismo. “Este es un guión bien escrito. Partiendo de esa base, es fácil sumergirte en los detalles. Me gusta entender otras perspectivas humana”. Durante el tiempo de preparación, Grant se dedicó a estudiar a asesinos en serie y peligrosos líderes de sectas. “Ese es uno de los aspectos más fascinantes de mi trabajo. Me gusta meterme de lleno en otras vidas para dar forma a mi papel. Cuanto mayor me hago, más nervioso me pongo y una de las cosas que me calma los nervios en ese tiempo previo a comenzar el rodaje es estudiar, leer, revisar. Me vuelvo un completo neurótico. Investigué a asesinos, a líderes de diferentes cultos y también estudié sobre varias religiones, aunque los realizadores ya habían hecho su trabajo durante años. Yo traté de profundizar en el personaje. Este es un tipo que defiende argumentos complicados y quería abordarlos desde el conocimiento. Eso es lo que hice durante meses y meses y meses, hasta casi enloquecer a mi familia”.

