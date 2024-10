Drake Bell es besado sin su consentimiento por una fan y en internet lo defiendieron

Drake Bell protagonizó un bochornoso momento al ser besado sin su consentimiento por una fanática en Guadalajara. Usuarios de redes sociales reaccionaron con molestia ante los hechos e incluso alentaron al cantante a denunciar a la agresora.

Fue durante un evento para fans donde una mujer acosó a Drake Bell. Después de tomarse una foto con él, lo abrazó y le plantó un beso que al intérprete de ‘Te Desenamoraste’ le fue imposible evitar, pues ella hizo todo lo posible por alcanzar su boca.

Tras el suceso, el actor reaccionó con desconcierto y fue evidente su incomodidad, por lo que usuarios de redes sociales saltaron a defenderlo en un video publicado por la cuenta de X INFO7MTY, en la cual se publicó el video del incidente.

Internautas dejaron su opinión en la sección de comentarios: “Imagínate que hubiera sido al revés. La demanda millonaria no se haría esperar”, “Drake debería demandar”, “También es acoso”, “Demasiado incómodo. Vamos a ver qué diría la chica si alguien la toma de la cabeza y le da un beso sin su consentimiento”, “Están viendo que lo acosaron sexualmente de chiquito y viene a besarlo en la boca sin su consentimiento”, “Qué triste. Si de verdad fuera fan tendría tantita empatía para evitar incomodarlo” y “Cárcel para la acosadora”.

¿Drake Bell fue abusado sexualmente durante su adolescencia?

Después de esta controversia, usuarios de internet recordaron las declaraciones del protagonista de ‘Drake & Josh’ sobre lo que vivió en Nickelodeon a manos de Brian Peck, pues en el documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’, Drake Bell narró su experiencia con su entrenador de diálogos.

Esto sucedió cuando Drake tenía 15: “Estaba durmiendo en el sofá en el que normalmente dormía. Me desperté, abrí los ojos, y él estaba abusando sexualmente de mí”.

Brian Peck convenció al artista de no hablar, por lo que el abuso continuó ocurriendo durante meses. Como su carrera iba en ascenso, temió que romper el silencio le quitara oportunidades: “Estaba haciendo lo que amaba hacer, así que me lo guardé”.