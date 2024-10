Inteligencia artificial elige cuál es el mejor anime de toda la historia de la televisión

La inteligencia artificial realizó un listado de los mejores anime de la historia y sorprendió a los fans con su respuesta y la ubicación de los cinco primeros.

Las historias animadas de Japón ha cobrado popularidad a nivel global desde hace más de 50 años, con el estreno de la legendaria Mazinger Z. Desde entonces, series como Los Caballeros del Zodiaco, Super Campeones, Dragon Ball y Sailor Moon, han colmado las pantallas con doblajes realizados en México, para toda Latinoamérica.

Ninguna de estas mencionadas ocupa el primer lugar para la inteligencia artificial del ChatGPT. El sistema de tecnología hizo el siguiente listado de las cinco mejores series de anime, considerando fama y trascendencia en el momento en que salieron.

Listado de mejores anime según la IA:

“Neon Genesis Evangelion (1995)Este anime revolucionó el género de mechas y la narrativa psicológica en el anime. Es conocido por su compleja trama, personajes profundamente desarrollados y temas existenciales. Ha influido en muchos otros trabajos dentro y fuera de Japón.

Dragon Ball Z (1989-1996)Es uno de los animes más populares a nivel global y responsable de la introducción del anime a audiencias fuera de Japón. La historia de Goku y sus amigos luchando contra poderosos enemigos marcó a generaciones enteras.

One Piece (1999-presente)Con una duración que supera las dos décadas, One Piece ha mantenido una base de fanáticos fieles y una narrativa coherente. Su creador, Eiichiro Oda, ha logrado construir uno de los mundos ficticios más ricos y expansivos del anime.

Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) (2013-2023)Con una trama intrigante, acción intensa y giros impactantes, Attack on Titan ha sido uno de los animes más influyentes en la última década. Su animación de alta calidad y su compleja narrativa lo han elevado al estatus de culto.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood (2009-2010)Esta adaptación es considerada por muchos como la definitiva del manga original. Con una historia emocionalmente poderosa y bien estructurada, Fullmetal Alchemist: Brotherhood es frecuentemente mencionado en listas de los mejores animes”.