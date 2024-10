Karol G alista ‘No Me Cansaré’ con Zevdaliza, así suena el tema

El pasado 23 de julio la cantante Karol G hizo historia con la última presentación del ‘Mañana Será Bonito’ desde el Estadio Santiago Bernabéu para el concierto en YouTube, que rompió récord al tener más de 1 millón de personas conectadas alrededor del mundo durante las 2 horas y media de espectáculo.

Desde ese entonces sus fanáticos han estado a la expectativa de lo que será su nueva música, pues semanas atrás reveló que prepara un tema con Silvestre Dangond, pero mientras todos esperaban ese tema en una colaboración con Andrea Bocelli.

‘Vivo Por Ella’ generó todo tipo de reacciones en las rede sociales al compararla con la interprete original, la española Marta Sánchez. Pues la canción se convirtió en uno de los más grandes éxitos del tenor desde 1996 cuando la magnífica voz de la española le acompañó con el tema y desde ese entonces es uno de los temas más sublimes de la música.

Sin embargo, mientras su tema ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ sigue siendo uno de los más reproducidos y con el que hasta puso a bailar a Taylor Swift en la pasada entrega de los MTV Video Music Awards 2024 desde el UBS Arena en Elmont, Nueva York, ahora ha dejado nuevos indicios de lo que será su nuevo tema.

‘No Me Cansaré’ de Karol G y Zevdaliza

Y es que por medio de las redes sociales de Zevdaliza, quien es una cantautora, compositora, productora y directora iraní que reside en los Países Bajos, se publicó un video de lo que será el nuevo tema de Karol G.

“New single ‘No Me Cansare’ feat. ?? ??/10/24 🦋”, escribió la cantante mientras se escucha la voz de Karol G cantando “no me cansaré, no me cansaré, tengo todo lo que quiero, no me cansaré, no me cansaré, tengo todo lo que quiero”.

Tal y como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar por lo que los seguidores de ‘La Bichota’ llenaron el post de comentarios y entre ellos destaca el de Pedro Artola quien es el director de los videos de Karol G, lo que confirma a la paisa y esperan su próximo lanzamiento.