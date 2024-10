Influencer rusa muere al caer por unas escaleras mientras grababa videos para TikTok

La comunidad de creadores de contenido rusa está de luto tras la trágica muerte de Arina Glazunova, una tiktoker de 27 años.

El accidente ocurrió en Tiflis, Georgia, cuando Arina estaba grabando un video para su cuenta de TikTok junto a una amiga.

La joven, conocida por su carisma y compromiso con diversas causas, perdió la vida debido a las graves lesiones sufridas en la caída.

El trágico accidente

Arina se encontraba grabando un video en el que reía y cantaba la canción “For the Last Time”, cuando en un momento de distracción enfocó la cámara hacia su amiga y, lamentablemente, no se percató de las escaleras de una boca de metro.

La caída fue fatal y, aunque los servicios de emergencia llegaron de inmediato, sus heridas resultaron ser demasiado severas. Los médicos encontraron una fractura en la base del cráneo y varios hematomas por todo su cuerpo, lo que llevó a que no pudiera sobrevivir.

Este trágico suceso se convirtió en un recordatorio de los peligros que a menudo enfrentan los influencers en su búsqueda por crear contenido atractivo. Arina, que había completado su grado en la Academia Rusa de Economía Nacional y Administración Pública, era gerente de relaciones públicas en una agencia creativa y había logrado ganar un lugar especial en el corazón de sus seguidores.

Sus amigos la describieron como una persona con un excelente sentido del humor y un fuerte compromiso con el bienestar animal.

Durante su tiempo en Georgia, Arina disfrutaba de nuevas experiencias, lejos de su hogar en Rusia, donde había cultivado una carrera prometedora en las redes sociales.

La noticia de su muerte ha dejado a sus seguidores y amigos devastados, quienes recordarán su risa contagiosa y su pasión por la vida.

La tragedia de Arina Glazunova destaca la importancia de la seguridad personal al crear contenido en entornos potencialmente peligrosos y la necesidad de priorizar la vida por encima de la búsqueda de la popularidad en las redes sociales.