Kelsey Grammer: “Es extraordinario ver a este elenco crecer y darlo todo”

‘Frasier’ nunca fue necesariamente la comedia que uno hubiera esperado que fuera derivada de ‘Cheers’, pero tampoco había un candidato mejor que Kelsey Grammer. Para algunos, el nuevo ‘Frasier’ no está a la altura de su predecesor, pero sería injusto comparar una serie de 10 episodios recién concebida con un programa que se grabó en la memoria cultural a través de 264 episodios a lo largo de 11 años. La mejor comparación podría ser con los primeros cinco episodios de la serie original y, según los expertos, se comparan bien.

La intención original era traer de vuelta a todo el elenco, sin embargo el plan fracasó cuando David Hyde Pierce se negó a regresar como Niles Crane. Una vez que quedó claro que el programa tendría que construir un equipo de actores, los escritores consideraron que Frasier Crane debía cambiar de ciudad. Terminados los guiones, los productores se decantaron por la utilización de la multicámara y los personajes repartidos por el escenario ante una audiencia de estudio en vivo.

El regreso de Frasier Crane a la pantalla chica después de 19 años llega con nuevos desafíos en una ciudad familiar: Boston. Grammer sigue magnífico como el terapeuta esnob, pero adorable, que se adapta a una serie de cambios en su vida, incluida la muerte de su padre, Martin Crane.

La segunda temporada de la reposición de ‘Frasier’ se estrena el próximo 19 de septiembre en Paramount+.

“Según vayan avanzando las temporadas, veremos si el hecho de que Frasier haya regresado a Boston significa recomponer un pasado donde quedan capítulos por cerrar” <br/> — Kelsey Grammer, protagonista de Frasier

Grammer regresa dando vida al Dr. Frasier Crane junto con los nuevos miembros del reparto: Jack Cutmore-Scott como el hijo de Frasier, Freddy; Nicholas Lyndhurst como Alan, el antiguo compañero de universidad de Frasier convertido en profesor universitario; Toks Olagundoye como Olivia, colega de Alan y jefa del departamento de psicología de la universidad; Jess Salgueiro como Eve, la vecina de Frasier y Freddy; y Anders Keith como el sobrino de Frasier, David.

Nuestro psiquiatra favorito vuelve también con algunos de los personajes icónicos del pasado: Bebe Neuwirth como la espinosa ex Lilith del Dr. Crane y Peri Gilpin como su ex productora de programas de radio Roz. El nuevo Crane ha regresado a Boston para enfrentar nuevos desafíos, forjar nuevas relaciones y, con la esperanza de cumplir algún sueño.

‘Frasier’, el spin-off de Cheers, cuenta en esta segunda temporada de su relanzamiento las excéntricas aventuras de este personaje siempre fuera del agua. Durante los primeros cinco episodios de la segunda temporada de Frasier, la serie se centra en diferentes aspectos de las relaciones del protagonista con amigos y familiares.

En el rodaje de la serie, en los estudios Paramount, nos encontramos con Kelsey Grammer para hablar del revival de ‘Frasier’.

P: Ha establecido que Frasier y sus amigos tienen un nuevo bar donde encontrarse. Ahora que está de regreso a Boston, ¿ha considerado invitar al personaje a visitar el viejo Cheers?

Kelsey Grammer: Claro, no estoy seguro de cómo puede hacerse, pero es algo que hemos discutido los productores. Ese bar no está cerrado. Siento mucho respeto por el pasado y le debemos a nuestra serie existir dentro de su propio universo. Un universo donde ese bar no se encuentra. Según vayan avanzando las temporadas, veremos si el hecho de que Frasier haya regresado a Boston significa recomponer un pasado donde quedan capítulos por cerrar. Siempre he sentido ganas de hacer una serie con Shelley Long para dar un portazo a la relación de Frasier con Diane. Me encantaría que eso sucediera. Tenemos un par de ideas al respecto, e incluso contar con Ted Danson. Tenemos que arreglarlo con él, por supuesto, pero creo que podremos hacerlo. Hay un mundo del pasado de este personaje que necesita ser dejado de lado, lo que ayuda a fortalecer la razón por la que está en Boston.

P: ¿Le ha costado ajustarse a los ritmos del personaje?

Kelsey Grammer: El lado positivo del formato de rodar una serie para una plataforma es que podemos escribir historias más largas. Podemos hacer programas de 28 minutos, 29 minutos, o incluso 30 minutos de duración. Es algo asombroso. El tamaño de ‘Frasier’ se reducía a 22 minutos. Antes de eso, ‘Cheers’ tenía una extensión de 24 minutos en su momento más largo. Conseguir más minutos, ahora, me parece un verdadero lujo. Y lo realmente divertido es que permite que la comedia se desarrolle durante más tiempo. Eso permite que las historias sean más expositivas. La serie está ahora despegando con este nuevo tipo de configuración, que a mi me atrae mucho. Adaptarme a los nuevos tiempos no me ha costado nada. Y, por supuesto, tenemos 20 episodios listos para la nueva temporada.

P: Vuelve con un personaje del pasado, pero rodeado de un elenco diferente. ¿Puede comparar/contrastar la segunda temporada de ‘Frasier’ con la segunda temporada de la serie original?

Kelsey Grammer: Oh, claro. Me gusta quedarme parado en el escenario, viendo cómo la audiencia responde a estos personajes. Cuando se levanta el telón y salimos, reconozco que me siento muy orgulloso de ellos (Se emociona). Son tan maravillosos. ¡Mis hijos se ríen de mí cuando lloró y simplemente dicen: “Oh, Dios, ahí va”. Pero es extraordinario ver a este elenco crecer y darlo todo. Es extraordinario. Cuando estoy editando o cuando veo el resultado final, me sorprendo de su talento.

Es una experiencia extraordinaria compartir mi tiempo con actores de tanto talento, antes y ahora.

P: Se necesitan cinco días y 12 horas para ver todos los episodios de ‘Frasier’ y otras 136 horas para ver ‘Cheers’. ¿Alguna vez se ha dado un atracón de televisión con sus series?

Kelsey Grammer: Casi, pero no he visto todos los capítulos. Sabes, es curioso, me casé con una chica inglesa y vamos bastante a Inglaterra donde todas las mañanas pasan ‘Frasier’ en el Canal 4, y así ha sido durante 30 años. Supongo que es un elemento básico de la dieta británica en términos de entretenimiento y es un lujo maravilloso para mí poder ver la serie de vez en cuando y reírme al escucharla de fondo cuando desayunamos en Claridge’s. Los niños dicen: “Ahí está papá otra vez”. Ha sido algo asombroso tener este tipo de impacto como artista del entretenimiento. Tener la oportunidad de hacerlo por segunda vez con el mismo personaje es increíble y muy divertido.

P: Ya que viaja y ve la serie, ¿alguna vez ha escuchado a su personaje hablar en español?

Kelsey Grammer: Sabes, ciertamente lo he hecho varias veces. El chico que lo hace en español es muy bueno. Se ha hecho muy famoso con el personaje.

264

episodios tuvo ‘Frasier’ a lo largo de 11 años entre el 16 de septiembre de 1993 y el 13 de mayo de 2004.