Los primeros días del mes de septiembre se vieron afectados por el paro nacional de transportadores debido, según ellos, al incumplimiento del gobierno. Si bien, fueron cuatro días en donde las principales vías de Colombia se vieron afectados, así como un sinfín de alimentos y animales. Ante el hecho, un vidente reveló que viene para Colombia, luego de predecir el paro de transportadores.

Se trata de Yordi Vidente, quien aseguró hace pocos meses que Colombia venía en una etapa de cambios, pues de acuerdo con una de las cartas y según él, se venían transformaciones fuertes para el país, pero a pesar de ello salían invictos: “Vienen cambios radicales en todos los aspectos, los sentidos (…) Vamos a tener que tener días duros (…) Las cosas no las están haciendo bien de que los gobernantes de Colombia no están haciendo las cosas bien y que va a ver una marcha y en esa marcha van a ver cambios, cambios de transformaciones (…)

Pero vienen cambios de victorias, vamos a volver a ver como se dice la luz, el cambio, pero ojo, porque las malas vibras que están afectando a Colombia, es porque no se quieren ir, pero la carta del ángel hablan de transformaciones. Entonces el presidente se va a tener que ir o va a ser un cambio, pero van para bien al final. Vamos a tener que pasar por muchos obstáculos (…) Hagan muca oración. La energía no se va a ir, todo va a estar muy bien, vienen éxitos, sorpresas, cambios (…) La naturaleza no está dando un mensaje que la cuidemos”, agregó el vidente.

Si bien, el video tuvo lugar hace unos meses, durante el paro nacional, Yordi Vidente volvió a aparecer por medio de sus redes sociales, donde reiteró: “Las predicciones de Colombia. Ya las había hecho, ahí está el resultado y esperen todo lo que se viene con esa ‘maravilla de gobierno’”.

Ante sus pasadas declaraciones fueron varios los internautas que decidieron referirse de manera positiva tanto negativa de sus declaraciones. Asimismo, evidenciando su descontento o apoyo para el actual presidente, Gustavo Petro. Lo cierto es que en los próximos meses los seguidores del vidente sabrán a ciencia cierta la veracidad de las declaraciones del hombre.