Oficialmente billonaria: Así es la fortuna de Selena Gomez

Selena Gomez ha alcanzado el estatus de multimillonaria, con un patrimonio neto estimado en 1.3 mil millones de dólares, según Bloomberg.

Este logro subraya su éxito no solo en el mundo del entretenimiento, sino también en el ámbito empresarial. A sus 32 años, Gomez ha construido un imperio que refleja su versatilidad y capacidad para innovar.

La mayor parte de la fortuna de Selena proviene de su línea de maquillaje, Rare Beauty, que lanzó en 2020. La marca ha sido un éxito rotundo, destacándose por su enfoque inclusivo y su capacidad para resonar con un amplio público.

En 2023, Rare Beauty generó alrededor de 300 millones de dólares en ingresos, lo que contribuye a su valor actual estimado en hasta 2 mil millones de dólares. Este éxito comercial ha sido fundamental para el crecimiento de su patrimonio.

Diversificación en inversiones

Además de Rare Beauty, Selena Gomez ha diversificado sus ingresos a través de varias inversiones estratégicas. Co-fundó Wondermind, una plataforma centrada en la salud mental, y también es inversionista en Gopuff, una empresa de entrega de alimentos. Según muchos fanáticos y analistas, estas inversiones han sido clave para incrementar su fortuna y demostrar su capacidad para identificar oportunidades de negocio rentables.

Gomez también destaca como una de las figuras más influyentes en redes sociales, con más de 424 millones de seguidores en Instagram. Se menciona que esta vasta audiencia le ha permitido asegurar lucrativos contratos de patrocinio con grandes marcas, añadiendo significativos ingresos a su fortuna.

La trayectoria de Gomez incluye éxitos tanto en la música como en la actuación, con proyectos como Wizards of Waverly Place y Only Murders in the Building. Además de su éxito artístico, su habilidad para emprender y gestionar negocios ha sido crucial para alcanzar su estatus de multimillonaria.

Para muchos fanáticos y seguidores, la artista no solo ha brillado en el entretenimiento, sino que también ha demostrado ser una empresaria excepcional, consolidando su fortuna y dejando una huella significativa en el mundo de los negocios.