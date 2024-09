Gabriela Tafur reveló la primera conversación con Esteban Santos y desató las risas en redes

El pasado fin de semana la exreina de bella y copresentadora del ‘Desafío The Box’, Gabriela Tafur se casó con Estaban Santos en una unión a la que acudieron diversas personalidades del espectáculo colombiano en un ambiente natural y un desfile de alta costura.

Esto dio como resultado una ceremonia de ensueño y que ha sido calificada como “la boda del año”. Las redes sociales se inundaron con diversas felicitaciones a los nuevos esposos y precisamente la presentadora de televisión también hizo lo suyo.

Por medio de la red social X, antes Twitter, Gabriela Tafur se unió a una dinámica que prevalece como trend como lo es “Cómo empezamos | Cómo vamos”, la modelo publicó una captura de pantalla de lo que fue su primera conversación con el hijo menor del expresidente Santos.

Así se conocieron Gabriela Tafur y Esteban Santos

La interacción entre ambos inició con una felicitación de Esteban el pasado 7 de julio de 2017 cuando la presentadora estuvo de cumpleaños, la cual siguió en octubre de ese mismo año, pero no fue hasta el 15 de enero de 2018 cuando Esteban Santos le pidió ayuda.

“¡Hola Gabriela! ¿Cómo vas? Necesito de tu ayuda por favor, nadie me ha podido averiguar si la especialización en Gestión Pública e Instituciones administrativa es solo para abogados o no. Y me acuerdo que me contaste que estás trabajando en Los Andes entonces pensé que me podrías ayudar a averiguar. Muchas gracias. Es que llamo al número que sale en la página, pero nadie contesta”, es el mensaje de Esteban Santos a Gabriela Tafur.

La parte final del texto desató varias reacciones en el post de Gabriela Tafur, pues algunos destacaron que lo dejó en visto, otros que Esteban nunca hizo la llamada y todo fue estrategia para hablarle y algunos que destacaron que la secretaria nunca haya contestado el teléfono.

“Toca agradecer a la encargada de atención al usuario de la U. Los Andes por su ineficiencia y no haber contestado las llamadas de Esteban Santos ese día ya que gracias a esto Gabriela pudo ayudarlo. Las cosas pasan por algo ¡quién lo diría!”, “Vea, las mejores y peores cosas de la vida comienzan con un ‘respondió tu historia’”, “Si ven hubiera podido ser para la señorita de servicio al cliente, eso le pasa por no contestar. 😂 😂 😂”, “Yo me hubiera puesto a averiguar según esa fecha quien estaba en atención al usuario en la u Los Andes ese día y esa hora y lo hubiese invitado a la boda. Jaja y le digo en la boda: ¡Gracias a usted empezó todo! Ja ja”, “Que esperanzas tiene uno que empieza respondiendo historias y termina bloqueado de todos lados :(”, y “Mínimo nunca llamó a indagar por dicha especialización, crack”, destacan entre las reacciones.