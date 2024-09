“Esto está grillero”: Pantera denunció que le robaron su cuenta en Facebook

Pantera, uno de los influencers colombianos más reconocidos, ha ganado notoriedad por su contenido auténtico y su participación en el reality ‘La Casa de los Famosos’, de RCN. A lo largo de su carrera, ha sabido conectar con su audiencia gracias a su carisma y estilo desenfadado, lo que le ha permitido acumular una amplia base de seguidores en redes sociales.

Además de su faceta como creador de contenido, ha incursionado en la actuación, mostrando su versatilidad en el mundo del entretenimiento digital y televisivo.

Recientemente, Pantera denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de un robo digital. En un video compartido en su historia de Instagram, el influencer informó que personas inescrupulosas se habían apropiado de una de sus cuentas en Facebook.

“Mi gente, esto en redes sociales está grillero, están robando cuentas como ustedes no tienen idea. A mí me robaron una cuenta de Facebook, la del Negro Pantera, ya esa cuenta no existe, así que la persona que la sigue, por favor, deje de seguirla y repórtela”, expresó el modelo.

Pantera también aprovechó el espacio para anunciar su nueva cuenta de Facebook, Pantera Oficial, e instó a sus seguidores a reportar la cuenta robada. “Aquí lo voy a dejar el link de mi nueva cuenta de Facebook”, dijo, mientras hacía un llamado a sus seguidores para apoyarlo en este difícil momento. El influencer expresó su preocupación por el aumento de este tipo de situaciones en redes sociales, donde los robos de cuentas se han vuelto más frecuentes.

El influencer no fue la única víctima. En otro video, Pantera reveló que su excompañera del reality, Johana Velandia, también sufrió el robo de su cuenta de Instagram. “Les cuento que mi gran amiga, la gorda, una gorda ahí, acaban de robar la cuenta. Así que ella ha creado otra nueva cuenta en Instagram”, explicó Pantera, mientras compartía el link de la nueva cuenta de su amiga para que sus seguidores la apoyaran.