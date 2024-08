Jhonny Rivera confesó qué haría si otro hombre más joven invitara a su novia a salir

El cantante Jhonny Rivera, conocido por sus éxitos como “El Intenso”, ha vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales tras responder a una curiosa pregunta sobre su relación con su novia, Jenny López. La pareja, que ha sido objeto de mucha atención en el mundo del entretenimiento, destaca por su diferencia de edad de casi 30 años. A pesar de este detalle, ambos han dejado claro en múltiples ocasiones que su amor es auténtico y que las críticas negativas no afectan su relación.

En una reciente interacción con sus seguidores en su cuenta de Instagram, el artista, siempre abierto a responder las preguntas de sus fans, decidió abordar una inquietud sobre cómo se sentiría si un hombre más joven que él invitara a salir a Jenny López. En lugar de esquivar la pregunta, el cantante respondió con humor y un toque de picardía, dejando claro que “no le molestaría en absoluto”.

“Para nada, no me incomoda en lo absoluto. Lo único es que yo les pediría que me llevaran a mí y yo me siento en la mitad, pero nada, nada. Yo les salgo baratico, yo no pido mucho”, bromeó Rivera en su video de respuesta. Esta actitud relajada y divertida del cantante fue muy bien recibida por sus seguidores, quienes llenaron las redes sociales de comentarios positivos, elogiando su sentido del humor y su confianza.

Los internautas no tardaron en reaccionar a su respuesta, aplaudiendo la manera en que Jhonny manejó la situación. “La mejor respuesta”; “Don Johnny Rivera, lo máximo, sale baratico, lo pueden llevar a la salchipapería”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en las plataformas digitales. La mayoría de los seguidores destacó la manera en que el cantante afronta las críticas y preguntas sobre su relación con Jenny, siempre con una actitud positiva y despreocupada.