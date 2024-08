Junior 1 - Nacional 0: El equipo barranquillero es portada de la revista Vogue Japón

La influyente Revista Vogue de Japón ha sido viral en las últimas horas en el país, al hacer un recuento de la ‘Ropa deportiva’ que las personas usan en los Juegos Olímpicos de París 2024. Lo que llamó la atención es que en la portada la modelo lucía una camiseta del Junior de Barranquilla con una falda gris de prenses, lo que ha generado una gran variedad de comentarios de parte de colombianos en la publicación de la revista japonesa.

Sin duda este debe ser un orgullo para los hinchas del equipo barranquillero, teniendo en cuenta el prestigio que tiene Vogue en el campo de la moda, siendo una ventana para los ojos de todo el mundo. Además, la modelo que lució la camiseta es colombiana, de la Guajira. Su nombre es Kenys Salgado, quien ha sabido llevar con elegancia y orgullo esta pieza más allá del campo de juego, adaptándola al estilo ‘Bloke Core’ que consiste en usar atuendos que lleven prendas deportivas.

“Jamás me imaginé ver al Junior en Vogue y menos en Vogue Japón JAJAJAJ Viva Colombia 🇨🇴”,”Yo estoy aquí por el Tiktok para comprobar si era o no edit jajaja”,”La juniorización mundial es inminente🦈 😂”, fueron algunos de los comentarios. Esta no sería la primera vez que la camiseta del Junior se convierte en un ícono dentro del mundo de la moda. Pues, la modelo guajira, ya había hecho su debut con esta camiseta en la Semana de la Moda en París, sorprendiendo a todos los asistentes.

“Llevar los colores del Junior es como llevar parte de mi tierra y mi familia conmigo. Siempre trato de llevar accesorios representativos de mi tierra para dar a conocer nuestra esencia”, fueron las palabras de la joven para El Heraldo.

¿Cómo es el estilo Bloke Core?

El estilo Bloke Core es incorporar camisetas deportivas, especialmente de fútbol, a los looks de calle. Con los que se suele mezclar diferentes prendas como jeans, faldas cortas o largas, pantalones de traje y ciertos accesorios que complementan este tipo de outfits. ‘Bloke’ es una palabra del inglés británico inspirada en las subculturas del fútbol en Reino Unido.

Esta tendencia ha vuelto a ganar mucha popularidad en lo que va del año gracias a las redes sociales, pero existe desde los años 90s gracias al éxito de la cultura hip-hop, ya que varios artistas de este género musical aparecían con prendas deportivas en sus videos musicales. El principal objetivo de ‘Bloke Core’ es lograr la comodidad a la hora de vestir, además de romper un poco con todos los estereotipos impuestos por la imagen clásica del fútbol.