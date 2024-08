Isabella Santodomingo reveló la decepción que le causó Sofía Vergara, ¿envidia?

Isabella Santodomingo ha sido una de las actrices colombianas que ha estado presente en la televisión en telenovelas inolvidables para los colombianos como ‘Tentaciones’, ‘Por amor a Gloria’, ‘En los tacones de Eva’, ‘La Saga Negocio de familia’, y por ser parte del grupo de profesores ‘Protagonistas de Novela’ entre el 2010 y 2017.

En el ámbito de la escritura también ha destacado por su más reconocida obra ‘Los caballeros las prefieren brutas’ y ‘Revivamos nuestra historia’, ambos libros enfocados hacia el poder, miedos y luchas femeninas a lo largo de la historia.

¿Isabella Santodomingo le tiene envida a Sofía Vergara?

Sofía Vergara sin duda ha sido una de las actrices que más ha destacado en Hollywood sobre todo por ser la protagonista de la serie ‘Modern Family’. Hace tan solo unos días Sofía fue nominada como mejor Actriz en los Premios Emmy por su papel protagónico en ‘Griselda’.

Pero al parecer, dicha nominación no fue vista con buenos ojos por parte de Isabella Santodomingo, ya que en medio de una entrevista con la periodista española Eva Rey en su programa ‘Desnudate con Eva’, mencionó “Con ella tenemos un vínculo porque somos de Barranquila, y porque Sofía estuvo casada con un gran amigo mío que es el padre de Manolo y yo soy madrina de Manolo, de hecho, con Sofía es otra relación. Siento que Sofía ha sido la que más lejos ha llegado, la mejor conectada, la que levanta un teléfono y todo el mundo quiere trabajar con ella. Me decepcioné un poquito. Primero me alegré que haya decidido dejar de hacer comedia y hacer algo dramático, pero al mismo tiempo me decepcioné cuando lo que escogió fue ‘Griselda’. porque yo decía “¿Otra vez?”. ahora el foco es mujeres asesinas, colombianas, droga. Esto ya lo hemos visto tantas veces que por qué no salimos de allí, porque todo el tiempo estamos hablando de eso y no nos estamos dando cuenta del daño tan grave que le estamos haciendo al país”.