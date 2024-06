Experiodista de Noticias Caracol contó que sufría sintiéndose bella tras su paso en el Concurso de Belleza, ¿qué pasó?

Noticias Caracol a lo largo de 25 años ha buscado convertirse en el informativo preferido por parte de los televidentes de Caracol Televisión a partir de la cobertura de diversos temas que terminan marcando la agenda nacional en materia de política, deportes, cultura, seguridad, entre otros. Además, de contar con todo un equipo con el que busca acercarse a la gente, darle voz y terminar generando recordación. Sin duda, el reto más difícil lo tienen los presentadores y periodistas, quienes además de informar deben contar con el carisma y la espontaneidad necesaria ante las cámaras, pero no todo termina siendo color de rosa, pues recientemente una experiodista de Noticias Caracol contó que sufrió por sentirse bella; quería que valoraran su talento.

¿Quién es la experiodista de Noticias Caracol que buscaba no verse bella?

La experiodista de Noticias Caracol que llamó la atención hace pocos días fue precisamente, Mónica Jaramillo, quien durante siete años siendo parte de la emisión del medio día de Caracol Televisión. Luego decidió tomar un nuevo rumbo llegando a ser parte Revista Semana y actualmente forma parte del equipo de RCN a partir de la serie de transmisiones ciclistas.

Sin embargo, recientemente Jaramillo estuvo haciendo parte de ‘Red+ TV’, específicamente en la sección ‘En tenis’ con Paula García, donde habló de diferentes aspectos de su vida entre ellos, la vida con su papá y luego su llegada a la televisión colombiana: “Mi papá se quedó ciego a los 7 años y vivía en un hogar donde la imagen nunca era un referente ni era un tema de conversación. Mi papá es ciego entonces nunca llegaba a la casa y decía estás bonita, estás fea (...) Pero salgo a un reinado y pasó donde la belleza no importaba no era un determinante a donde la belleza lo era todo (...)

Tenía un montón de dilemas personales (...) Y salgo a hacer periodismo. Yo no quise hacer farándula ni entretenimiento, porque yo quería hacer noticias y no dejan de cuestionar por qué Miss Antioquia está presentando noticias, porque es linda. Entonces yo tuve una pelea con la imagen. Me engordé. Me dejé de maquillar. Yo sufría sintiéndome bella, porque yo quería que la gente me destacara por mi capacidad profesional y física”, fueron las declaraciones que agregó Mónica Jaramillo al mencionado medio de comunicación.

¿Por qué salió Mónica Jaramillo, experiodista de Noticias Caracol?

Mónica Jaramillo salió aproximadamente de Noticias Caracol en el año 2021, aunque en principio se remitió a agradecer al equipo y al canal por el tiempo que compartió junto a ellos, meses más tarde no dudó en referirse al tema por medio de sus redes sociales, donde aseguró que el motivo de su salida se vio influenciado porque quería pasar mayor tiempo con su hijo Joaquín, teniendo en cuenta la época de pandemia que se vivía por aquel momento.

“Llevaba 16 años de presentadora de noticias, llevaba 16 años sin un 31 de diciembre, sin un primero de enero, porque trabajaba en esas fechas. Con la pandemia y el tiempo al lado de Joaquín, empecé a darme cuenta que estaba perdiendo tiempo muy valioso. Ya no quería perderme más tiempo al lado de él y tomé la decisión de hacerme a un lado”,

¿Quién es el exesposo de Monica Jaramillo, experiodista de Noticias Caracol?

El exesposo de Mónica Jaramillo, quien durante algún tiempo hizo parte de Noticias Caracol es Eduardo Valencia, un reconocido empresario con quien compartió durante varios años, además de ser el padre de su único hijo. Aunque su relación llegó a su fin, actualmente Valencia sostiene un noviazgo con la también experiodista de Noticias Caracol, Ana María Navarrete.