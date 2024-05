¿Quién regresaría al ‘Desafío XX’ ante la posible renuncia de Santi?

Durante el capítulo 42 del ‘Desafío XX’ se vivió mucha tensión, pues luego de jugarse la prueba de sentencia y hambre en la pista de aire una nueva caída de Santi representó para Alpha la derrota ante la casa Beta que se alzó con el primero lugar y el equipo Omega que quedó de segundo.

Santi estuvo a punto de completar por primera vez la pista, pero una maniobra de salto que salió mal le costó no solo un fuerte golpe en sus piernas, sino la humillación de Kevyn al no disimular su molestia y frustración por la derrota.

En el pódium de banderas de la Ciudad de las Cajas la presentadora Andrea Serna no quiso dejar pasar por alto el momento que desencadenó la furia de Kevyn y la vulnerabilidad de Santi quien estuvo a punto de renunciar ante todos sus compañeros, pero la rápida intervención de Arandú y Francisco de Beta impidieron que el participante, al menos en ese momento, lo hiciera.

Sin embargo, al llegar a la casa Alpha el equipo tocó el tema nuevamente justo cuando Santi los sentó alrededor para expresar sus sentimientos al respecto y de nuevo se quebró asegurando que ya no tiene las energías para seguir compitiendo.

“Es algo difícil lo que les voy a decir, pero espero me perdonen, pero esta decisión que tomé ya no tengo energía. Les he fallado como competidor, no quiero seguir costándoles esta prueba de aire en los próximos ciclos, entonces quería comunicarles que ya no tengo más gasolina”

— Santi