¿No le hace falta? Novia de Jhonny Rivera no quiere estudiar en la universidad por esta razón

La novia del famoso cantante Jhonny Rivera, Jenny López, le contó abiertamente a sus seguidores que no está muy interesada en comenzar sus estudios universitarios, indicando que de momento hay una razón de peso para ella, aprovechando también para indicar que este pensamiento está ligado a un detalle de su pasado como estudiante.

La joven ha logrado posicionarse en el mundo de la música popular gracias al impulso que su pareja actual le ha dado en las redes sociales, no solo por protagonizar un romance con él, sino porque ha aprovechado las oportunidades que le brinda para dar a conocer su talento musical.

Desde que hizo pública la relación, la cantante ha participado en algunas de las producciones de su novio, bien sea como modelo en los videoclips o como intérprete en sus canciones, dejando ver que no es solo una persona más en su equipo, ya que ha logrado robarse varias miradas en el proceso.

De hecho, hace pocos días Jenny López dio rienda suelta a su talento al estrenar un tema en solitario, el cuál ha generado opiniones divididas en las redes sociales, ya que si bien muchos la apoyaron y aplaudieron su talento, otros la criticaron porque, según muchos internautas, ya está asomando la idea de volverse solista y abandonar a Jhonny Rivera.

Y si bien ha hecho caso omiso a este tipo de comentarios, la joven sí dejó claro que en efecto el mundo del espectáculo se encuentra en su norte, indicando que quiere concentrarse en su carrera actual y no en su formación universitaria.

“Yo siempre he tomado clases de música, técnica vocal o instrumentos, o de lo que sea que tenga que ver con la música de manera particular para poder acomodar mis horarios de los compromisos que yo tengo con los de las clases. Por eso a mí una carrera universitaria en este momento me queda bien difícil de hacerla”, contó Jenny en una historia.

La novia de Jhonny Rivera tuvo problemas en los últimos años de bachillerato

En la misma historia, la cantante confesó que durante los dos últimos años de bachillerato enfrentó varios retos a propósito del manejo del tiempo, indicando que como ya en esa época estaba involucrada en el mundo musical le costaba hacer un buen equilibrio entre sus presentaciones y sus estudios.

“Para mí fueron dos años supremamente difíciles porque yo tenía que responder con shows, porque yo tenía conciertos, con trasnochos, con viajes, con cosas y normalmente llegaba, llegaba un lunes en la mañana o llegaba ya un martes. Para mí esos dos años fueron bien complicados”, dijo la novia de Jhonny Rivera en el clip.