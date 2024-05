Juan Pablo Vega celebra 10 años de su primer álbum ‘Nada Personal’ “Todavía lo siento igual”

En 2024, Juan Pablo Vega celebra una década desde el lanzamiento de su icónico álbum Nada Personal, una obra que marcó un antes y un después en su carrera y en la forma en la que se estaba haciendo pop entre el 2013 y 2014. Con su estilo único que fusiona pop, bolero y soul, Vega no sólo conquistó a una vasta audiencia sino que también estableció nuevos estándares en la producción musical, donde también ha estado detrás de artistas como Ximena Sariñana, Santiago Cruz y Manuel Medrano. A lo largo de estos 10 años, ‘Nada Personal’ ha resonado profundamente en el corazón de sus fans, convirtiéndose en un referente de calidad y autenticidad por quienes conectan con su música y su visión de ver la vida.

Algunas canciones de Nada Personal no pueden faltar en ese setlist durante los conciertos. La canción principal que dio por nombre a este álbum fue junto a Catalina García, vocalista de Monsieur Periné (quienes también estaban gestando su carrera por esos años), convirtiéndose en la abanderada del disco. Pero para entrar un poco más en detalle sobre lo importante que fue para Juan Pablo este álbum, su evolución artística, y regresar de nuevo a la independencia luego de haber estado bajo el sello de Warner Music.

¿Cómo siente que han pasado estos 10 años de carrera?

Creo que en general ha sido una carrera súper bonita. No tengo ningún tipo de queja. Ha sido una carrera que desde sus cimientos decidí que fuera lenta, porque tomé decisiones editoriales donde no quería perseguir una tendencia, sino que quería escuchar a esa voz mía donde digo ‘quiero hacer este tipo de música, la quiero hacer de este modo, la quiero grabar, la quiero grabar en estudio, la quiero grabar con músicos’. Tomé esas decisiones y la gente finalmente respalda esas decisiones, por mucha o poca gente que sea. Creo que ya después de 10 años, me queda una conclusión y es que si un disco que salió hace 10 años todavía se escucha, me doy por bien servido, porque es como de haber cumplido la misión de que no fuera un disco que tuviera una fecha de vencimiento, sino que son discos que tienen vida propia y que todavía la gente los recuerda. Para mí eso lo más importante en esta vaina.

Los artistas siempre le van a tener un cariño especial a una u otra canción, ¿Para usted cuál es esa canción de especial afecto de Nada Personal?

Hay una canción de ese disco que se llama No paremos de bailar. Me parece que es mi canción favorita. Fue la última que hice para ese disco, y la recuerdo con demasiado cariño. Fue como un momento de mi vida muy bonito. Y creo que valga la redundancia Nada Personal para mí es bien especial, todavía cierro los ojos, la canto y la siento igual. La he tocado muchas veces, y todavía la gente la sigue queriendo. Hay unas que no, eso sí. Hay unas que yo escucho y ya no me gustan tanto, pero vuelvo y las toco porque a la gente les gusta; y cuando a la gente les gusta, vuelvo y me conecto. Es una vaina ahí en el escenario es como un cruce de energías y vuelvo a conectar con la canción para el público. Algo raro pasa ahí. Esa dualidad es rarísima. Pero hay canciones que sí, todavía disfruto mucho.

Juan Pablo Vega celebra 10 años de su primer álbum ‘Nada Personal’ Foto: Cortesía

Ya que menciona Nada Personal, es imposible no mencionar a Catalina García quien fue una persona súper importante en esta canción, ¿Cómo siente ese acompañamiento de ella hace 10 años y ahora, y de los otros artistas que también se sumaron en esta reedición?

Este es un proyecto que se ha caracterizado por tener siempre las puertas abiertas a artistas de diferentes géneros. Por un lado está Cata, que hace 10 años acudió a este llamado. Estábamos comenzando en esa gestación. Después cada uno tomó un rumbo distinto en cuanto a la música, pero nada, finalmente tenemos esa capacidad de volvernos a encontrar y de volvernos a colaborar de nuevo. El hecho de que Santiago Cruz, cómo he trabajado con él como productor de mucha música de él, hace que finalmente hayan muchas cosas que he aprendido de Santiago. También está Duplat, que es un artista nuevo. Lo que me ofrece Duplat, no solamente es como amigo, sino también como músico, porque al tener constantemente las puertas abiertas uno se está nutriendo y hace que esta gente que ha estado colaborando, no solamente en escena personal, sino en el disco pasado, como Leonel garcia, Ximena Sariñana, todas esas influencias de ellos también construyen y enaltecen mi nombre. Hacen parte de este proyecto y son súper importantes.

¿Hubo alguna canción de este disco que hace 10 años estuvo a punto de no salir?

Lo más absurdo de todo, (risas) es que Nada Personal casi no sale. Por ese suceso siempre digo que a veces no hay que hacer caso. Los consejos son buenos cuando van bien intencionados, pero hay consejos que uno no tiene que escuchar y más bien desecharlos. Porque recuerdo que se la mostré al equipo en su momento y uno de esos consejos fue como ‘oiga esa canción Nada Personal está muy larga, no sé si debería ir en el disco’. Entonces estaba en el punto de ebullición donde estaba de mal genio. Cuando me hicieron ese comentario dije ‘lo lamento, esa canción va porque va’ y ya la historia se cuenta sola. El resto es historia.

Hay algo importante en los artistas y son las transformaciones, ¿Ha experimentado algo de eso?

Creo que siempre he estado sujeto a transformaciones, me gusta jugar a ser otra persona, a hacer cosas distintas. Sin embargo, uno termina redundando y haciendo las mismas cosas siempre. Pero a veces me he dado muchos espacios para experimentación y este es un proyecto de mucha experimentación, siendo todavía enmarcado dentro de lo pop pero me ha permitido hacer cosas distintísimas. El disco te dio la posibilidad de volver a retomar, darme gusto de hacer canciones de rock de cosas que no había hecho antes como el new wave, hay algunas setenteras. Hay una que se llama Despídeme de Todos, que es un poquito más ochentera porque no utilicé ningún tipo de instrumento grabado, con todo lo que yo hablo fue todo absolutamente programado entonces siempre estoy como tratando de huirle a la fórmula. Sin embargo, uno empieza a escuchar la música 10 años atrás y empieza a anotar ‘acá me repetía, acá me repetía, acá me repetía, acá volví a hacer esta idea melódica, acá esta armonía’, pero hace parte. En un momento estaba hiper peleado con esa idea, y ya hoy por hoy obviamente es lo que hay, es a lo que me dedico. A la gente le gusta mucho esa versión mía, de estas canciones, entonces, sí, yo creo que por hoy estoy súper recargado de querer hacer música, vuelvo a ser independiente también, salgo de Warner Music. Entonces estoy feliz volviéndome a conectar con mi música y volviéndolo a hacer desde un lado independiente.

¿Qué se viene a futuro con esa experimentación?

Lo que estoy preparando ahorita no tiene nada que ver con lo que he hecho antes, la verdad. Este proyecto también se ha caracterizado porque siempre he querido hacer lo que me da la gana. Entonces, creo que el próximo disco sí me va a poner un poquito más ¿Experimentar? Sí, un poquito más raro No, no, creo que hay que experimentar porque sigue siendo dentro de un marco pop Son canciones fáciles de oír, no es nada así como rarísimo Pero quizás en cuestión de género sí va a ser algo que no haya hecho antes.