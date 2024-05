¿Reconcilie o estrategia? Julián y Alfredo de ‘La Casa de los Famosos’, desahogaron sus penas con emotivo acto

Dentro del ‘Top 8′ de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN y Vix, hay dos participantes que, desde el inicio de la competición, no se han llevado bien ni en lo más mínimo, Alfredo y Julián, mismos que en varias ocasiones se han insultado hasta el punto que al costeño lo han tenido que detener para que no se vayan a los golpes . A pesar de lo controversial de sus comportamientos, recientemente se le vio muy cercanos, hasta el punto que realizaron un acto que para muchos es sinónimo de que ya dejaron atrás sus asperezas.

PUBLICIDAD

‘El Jefe’ anda poniendo control en su set y para ello decidió que quienes tienen algún tipo de rifirrafe desahogaran sus pensamientos con una dinámica de retos. Dentro de esta, Alfredo tuvo que enseñarle a Trujillo a azotar baldosa; situación que, en primera parte, demostró que a ‘Juli’ le hace falta un poquito de ‘tumbao’, pero esto no le impidió abrazar al influencer y disfrutar de un momento alejado de las peleas y los insultos.

Alguien que también tuvo que salir al ruedo para derrochar talento fue Martha Isabel Bolaños, quien respondió al reto del mandamás del concurso de ‘Nuestra Tele’, con una trova dirigida a su compañero ‘Galáctico’, Sebastián González. Estas puestas en escena se viralizaron rápidamente en Instagram, alcanzando en menos de dos horas las 200.000 reproducciones en menos de dos horas de haber sido publicada en la cuenta del canal de televisión.

Aunque el baile entre actor e influenciador fue visto como una muestra de paz, muchos en los comentarios no creen que todo fue felicidad en este acto: “Qué buen contenido Julián, sin insultos ni vulgaridades”, “Esas dinámicas ayudan a cambiar el ambiente”, “Julián es un ‘actorazo’, hasta yo me creí el cuento”, “Lastimosamente Trujillo tiene dos pies izquierdos”, “Yo no me creo ese bailesito”, fueron algunas de las reacciones.