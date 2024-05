Padre de Melfi le cantó la tabla ¿es por Nataly Umaña?

Durante la más reciente gala central de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se vivieron muchas emociones, pues además de darse a conocer el tiempo en el que durará la visita de Nataly Umaña,

PUBLICIDAD

Es así como la presentadora Cristina Hurtado pasó a revelar lo que los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia esperaban, y es el tiempo que permanecerá, pues es de recordar que desde su anuncio desató una ola de reacciones en las redes sociales.

“El público ha decidido Nataly tu permanencia en esta casa de los famosos, con un porcentaje de 57.86 % versus 42.14 %, el público de América Latina, Colombia y Panamá ha decidido que tú puedes permanecer dentro de La Casa de los Famosos compartiendo con todos tus compañeros, galácticos y papillentes, cinco días, así que el lunes”, dijo Cristina Hurtado.

Pero también se conoció el beneficio que recibió uno de los competidores, como lo es el panameño Miguel Melfi, quien durante la conexión de la presentadora con los participantes le pidió ir hasta el confesionario, pues recibiría una llamada de un familiar como premio. Es así como Melfi pudo comunicarse en vivo con su padre, quien no perdió oportunidad de alentarlo a seguir en la competencia, pero también a dejarle las cosas claras.

“Esto es poco tiempo, así que voy a aprovechar para decirte unas cositas. Estoy aquí para tratar de que te enfoques, que siempre mantengas el orden, que yo siempre te lo he dicho, ya estás en la recta final, hijo. Vamos con todo, lo has hecho bien, no te dejes llevar de obstáculos, tu como buen competidor sabrás sortearlos y echar pa’lante… Siempre juicio, hijo., juicio siempre, humildad, y todo pa’lante, usted es un competidor y un hombre hecho y derecho”, dijo el padre de Melfi.

Reiteró que desde su país lo están acompañando, y que siempre lo ven en la competencia. Es de recordar que la mamá de Melfi entró durante la modalidad de “congelados”, en el que llevó unas duras palabras que hicieron llorar al panameño mientras trascurría su romance con la actriz Nataly Umaña y que llevó a la separación con su esposo Alejandro Estrada.