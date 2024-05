Luisa Fernanda W y Pipe Bueno son blanco de críticas por supuesto homenaje a Omar Geles, “qué necesidad”

Luisa Fernanda W es una reconocida creadora de contenido que durante su juventud dio a conocer en diferentes plataformas digitales gracias al talento con el que cuenta. La paisa también llegó a la televisión colombiana siendo parte de ‘MasterChef Celebrity’ de RCN Televisión, donde conoció a quien fue su pareja, Legarda, que falleció por una bala pérdida en Medellín. Actualmente, Luisa, sostiene una relación con Pipe Bueno, con quien tuvo dos hijos, Máximo y Dominic, pero recientemente Luisa y Pipe fueron blanco de críticas por supuesto homenaje a Omar Geles.

En redes sociales se viralizó un video que, al parecer, habría tenido que lugar luego del uno de los días de ‘Bogotá Fashion Week’, contando con la presencia de Luisa Fernanda, Pipe Bueno, Daniela Tapia y demás amigos de las personalidades. En medio de este encuentro, aprovecharon para comer y de paso disfrutar para hacer karaoke, donde Luisa tuvo la oportunidad de interpretar una canción de RBD.

Sin embargo, la serie de comentarios vinieron más tarde, cuando estas personalidades aprovecharon para cantar uno de los temas más famosos de Omar Geles, como lo es ‘A blanco y negro’, pero en medio de la emoción y también de los gritos, compartiendo dicho video, pero los comentarios no fueron los esperados, pues entre los que se destacan se lee: “Yo siento que no es el momento”, “que se puede esperar de Luisa Fernanda si no le guardó luto a Legarda, mucho menos al compositor”, “que necesidad”, “cuál era la fiesta” y demás.

Cabe resaltar que no es la primera vez en que Luisa Fernanda W como Pipe Bueno terminan siendo blanco de críticas, por alguna de sus apariciones, sin embargo, uno que otro internauta resaltó que cada quien decide cuál cree que es la manera correcta de despedir a un icono del vallenato como lo fue Omar Geles.

Por lo pronto, ambas figuras siguen enfocadas en sus proyectos empresariales y musicales, teniendo en cuenta que planean irse un tiempo de Colombia y radicarse en México.