Televidentes se indignaron y ya quieren sacar a Nataly Umaña del reality “El colmo del descaro”

Nataly Umaña fue una de las participantes más polémicas dentro de ‘La Casa de los Famosos’ por su relación con Miguel Melfi estando en una relación sentimental con Alejandro Estrada, haciendo que todo el público hablara del tema, a tal punto, de que el actor decidiera entrar a la casa y enfrentar a Nataly y terminar su relación en plena televisión nacional.

Esto generó aún más comentarios en contra de Umaña y en defensa de Estrada, quien manifestó su respeto hacia la mujer con la que había compartido los últimos años de su vida, pero que no estaría dispuesto a seguir siento objeto de burla en redes sociales. Pero ahora que se encuentran separados, y haciendo sus propios proyectos, Umaña decidió regresar a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia para “mostrar una cara más humana” como mencionó en sus redes sociales.

Televidentes exigen salida de Nataly Umaña

Pese al apoyo que ha recibido en redes sociales por parte de su club de fans, Nataly se mostró bastante contenta por estar nuevamente en la casa en la que estuvo un poco más de un mes. Pese a que no va estar compitiendo como tal, será parte de la casa por 5 o 7 días. Dicha decisión está en manos del público.

Pese a que los participantes quedaron bastante sorprendidos por la noticia (incluyendo a Miguel Melfi), a los televidentes no les agradó la idea, ya que consideraron innecesario la llegada de la actriz a la casa. En redes sociales manifestaron su inconformismo haciendo comentarios como “No la soportamos, por qué la metieron de nuevo’”, “La necesidad de atención es demasiado tremenda”, “¿A RCN no le quedó claro que no la queremos?

¿Por qué entró nuevamente Nataly Umaña a ‘La Casa de los Famosos’?

Debido a los últimos incidentes que ha tenido la actriz con la producción del programa, donde ella misma mifestó que su imagen está siendo manchada por cierto tipo de comentarios, el rumor que corre en redes sociales, es que Nataly pidió ingresar a la casa y evitar demandar al canal por difamación. Así que al canal no le quedaría más remedio que aceptar dichas condiciones e ingresar de nuevo a Nataly al programa bajo ciertas condiciones, que no les está agradando a los televidentes.