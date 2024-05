Las 3 cosas que una mujer nunca debe tener en su cartera, porque atrae la pobreza

Si hay algo importante e intocable para los seres humanos es su cartera, monedero o bolso. Allí está no solo documentos personales y que te identifican, sino el dinero, las energías de prosperidad y abundancia de nuestras vidas.

La filosofía del Feng Shui es muy clara en su concepto, son recomendaciones para que nuestros espacios estén en armonía y las energías positivas estén presentes.

Así como sucede en el hogar que debe estar organizado, con los muebles adecuados y las plantas que permitan el flujo del aire y las energías para que sea un lugar de armonía y prosperidad, así debe ser tu cartera.

La cartera debe tener un orden, sin elementos que generen pobreza; por el contrario debe tener las cosas precisas para atraer la abundancia.

Aquí te hacemos una lista de lo que debes sacar de tu bolso para que las energías de abundancia y prosperidad estén en él:

Facturas

El tener en tu billetera tickets de deudas o facturas es una señal de que el dinero que no ha llegado a ti se va a ir rápido, por lo que te recomendamos guardar estos documentos en un espacio independiente en tu casa, así conseguirás mejorar tu vida financiera en tiempo récord.

Papeles y basura

¡Jamás almacenes basura de dulces o recibos viejos en tu cartera! No guardes cosas que no sean de utilidad, ya que esto representa que el espacio que debe tener el dinero lo está ocupando con elementos que no tienen utilidad. Conserva este pequeño bolso libre para recibir la abundancia.

Billetes viejos

Nos referimos al dinero que ya no circula, es decir, aquel que ya no puede ser cambiado por algún servicio o producto. Así que si tienes algún billete de colección en tu cartera, te recomendamos resguardarlo en algún espacio seguro para completar tu colección de dinero vintage.