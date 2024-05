Así surgió la amistad entre la estrella de fútbol Ronaldinho y el cantante Blessd

Ronaldinho, cuyo nombre completo es Ronaldo de Assis Moreira, es un exfutbolista brasileño nacido el 21 de marzo de 1980 en Porto Alegre, Brasil. Es mundialmente reconocido como uno de los talentos más grandes en la historia del fútbol, destacando por su técnica, habilidad y calidad con el balón, así como por su precisión en pases y tiros libres.

Inició su carrera profesional con el Grêmio en 1998 y luego se mudó al Paris Saint-Germain en Francia en el año 2000. Su paso al FC Barcelona en 2003 marcó una época dorada en su carrera, donde ganó la UEFA Champions League 2005-06 y dos títulos de La Liga. Posteriormente, jugó para el AC Milan, donde ganó la Serie A 2010-11, entre otros equipos.

Ronaldinho también tuvo una carrera internacional exitosa con la selección de Brasil, ganando la Copa Mundial de Fútbol en 2002, la Copa Confederaciones en 2005 y la Copa América en 1999. Se retiró del fútbol profesional el 16 de enero de 2018.

Ahora bien, el astro brasilero estuvo de visita en la capital de la eterna primavera el 15 de mayo para hacer parte de ‘Si Sabe Fest Deluxe’, evento organizado por el reguetonero Blessd, donde se realizó un partido entre la estrella mundial y el cantante, por el lanzamiento de su nuevo disco.

En medio de una rueda de prensa Blessd contó detalles y cómo inicio la amistad con Ronaldinho: “Estábamos en Miami íbamos de fiestesita, cuando me dicen a mi Ronaldinho está aquí en el palco y dije ‘yo quiero una foto’. Uno normalmente de artista no pide fotos, pero el fútbol a mí me mueve”, inició diciendo Blessd.

El reguetonero continuó diciendo: “Lo vi y me tiré diciéndole ‘Hey ídolo, Dios me lo bendiga, agradecido, usted la leyenda y me saludó con lo mismo sin conocerme, nos quedamos hablando y conversando, se quedó en el show. De ahí él me dijo que tenía un partido de leyendas que si quería participar y yo por dentro estaba ‘¿cómo? yo sí agradecido’”.

Por su lado, Ronaldinho confesó: “La verdad siempre he escuchado de todo el estilo musical, buscando artistas nuevos y con mis amigos en Brasil escuchamos de todo, entonces yo ya había escuchado su canción antes de conocerlo. Después que nos conocimos ha sido una amistad que ha venido naturalmente, ambos venimos de sitios familiares, hemos pasado por cosas de la vida que son parecidas”.

Esta interacción llevó a que ambos compartieran más tiempo juntos y fortalecieran su relación. La amistad creció hasta el punto de colaborar en eventos y partidos de fútbol a nivel mundial.