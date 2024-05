“A veces ha fallado”: Andrea Serna lanzó pulla a hombre del ‘Desafío XX’

El capítulo 32 del ‘Desafío XX’ afloró los sentimientos pues estaría en juego un nuevo ciclo y con ello la primera prueba que definiría la sentencia y cual casa de las tres que siguen en pie en competencia se quedaría con la comida.

Andrea Serna en un divertido contacto que tuvo como protagonista a Campanita quien la imitó convocó a tres hombres y tres mujeres de cada equipo, pero en la casa Beta al decidir quiénes irían Marlon no consiguió su camiseta, por lo que Hércules le prestó la suya con unas palabras llenas del carisma que goza el participante.

La prueba se dio en el box amarillo y sería encadenados, las primeras en salir eran las mujeres mientras los hombres esperaban al otro lado del box, ellas debían trepar un muro y bajar por una rampa para luego meterse por debajo de dos obstáculos de troncos.

Luego subir y bajar la cuadricula de cuerdas que las llevaría a la pista de loco en la que debían pasar un puente de troncos con la malla de arrastre bajo, para llegar a la parte baja de box, desenrollar las cadenas que sujetan dos aros colgantes y atravesar por ellos y cruzar un túnel con piedras, subir y bajar una torre de cubos para unirse a los hombres y regresar por la pista todos encadenados.

La casa Beta lideró la prueba haciendo una pista perfecta y consiguiendo así ganar la sentencia y hambre, mientras que Omega estuvo al mismo paso de Alpha, pero los dejaron atrás y se quedaron con el segundo lugar.

Al momento de esperar en el pódium la presentadora Andrea Serna no dudó en preguntarle a Beta por la motivación que les dio Darlyn en el box negro al conseguir ser la primera en salvarse en una estrepitosa prueba, pero se refirió al cinturón que Hércules ha acostumbrado a llevar a las pruebas.

Ante esto Marlon precisó que no solo el cinturón, sino que además llevo puesta la camiseta de Hércules, pero llegó un comentario de la presentadora que desató las risas de los desafiantes.

“¿Será que funciona más el cinturón cuando no viene el dueño o qué?, ¿o será que en otras oportunidades no lo han cargado los suficiente? Yo les pregunté que, si habían traído carga extra para el cinturón, me dijeron que sí, pero ajá a veces ha fallado”

— Andrea Serna