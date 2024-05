“Aburrido”: Melfi se llevó las críticas por ‘El Venenoso’ en ‘La Casa de los Famosos’

Durante la más reciente gala de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se han visto muchas emociones por parte de los nueve participantes que siguen en pie dentro de la competencia y es que se llevó a cabo la prueba de liderazgo que recayó sobre el actor Sebastián González.

El triunfo del actor se dio luego de atravesar por otras pruebas anteriormente en las que casi ganaba, solo que esta vez su agilidad resultó ser muchísimo mejor que la de Kevin Fuentes, más conocido como Pantera, por lo que se alzó con el título.

Sin embargo, pese a su triunfo no podrá salvar a nadie como otras veces lo hacían los líderes de la semana, pues el juego comenzó a ser individual, pero dentro de la gala mostraron además otras cosas como lo es el segmento ‘El Venenoso’ el cual hacía el creador de contenido Camilo Pulgarín con su personaje María José antes de ser eliminado de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, el cual ahora es conducido por el panameño Miguel Melfi.

En la nueva emisión de ‘El Venenoso’ estuvo de invitado el actor Julián Trujillo, al que Melfi quiso intimidar con sus preguntas, pero se encontró con las respuestas de Julián que lo dejó sin palabras. En las redes sociales los televidentes no tardaron en pronunciarse al respecto, por lo que no dudaron en expresar en las publicaciones lo que les pareció que ahora sea el panameño el encargado.

“Melfi quiso humillar a Julián y se le salió el tiro por la culata con las respuestas de Julián”, “Melfi intentando ser venenoso y con Julián salió trasquilado. No bebé, nadie supera en sarcasmo a lord Julián”, “No mi ciela, a ti no te queda el papel de la venenosa, no seas copiona Melfi, la única venenosa es Camilo alias María José”, “Ay nooo esa sección solo le queda bien a Camilo Melfi si es sapo “, “Ese Melfi tan aburrido alguien póngalo a dormir " y “A Melfi le falta esa chispa para esa sección del venenoso”, son algunas de las reacciones que destacan.

