Karen Sevillano pidió respeto y los televidentes le recordaron las ofensas que ha dicho

En la más reciente edición de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se llevó a cabo la gala de eliminación en la que se conoció que Diana Ángel se convirtió en la decimoquinta eliminada de la competencia y en la segunda en salir esta semana junto a Camilo Pulgarín el pasado miércoles 8 de mayo.

De acuerdo las cifras ofrecidas por las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo con el 45.25 % el actor Sebastián González fue el primero en regresar a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia tras vencer por cuarta vez el cuarto de nominación, en la que sacó al actor Omar Murillo, más conocido como Bola 8, Mafe Walker y Camilo Pulgarín.

Sin embargo, con esa inesperada cifra para Sebastián llegó la segunda persona en salvarse y se dio con una gran diferencia, pues alcanzó solo el 16.15 % de los votos. Es así como la creadora contenido digital Karen Sevillano fue la siguiente salvada quien se vio afectada por el bajo porcentaje y pidió empatía en las redes sociales.

“No es fácil estar acá en realidad y le quiero pedir a las personas que están allá afuera en el Internet, yo sé que uno muchas veces no le cae bien a todo el mundo, pero sean un poquito empáticos, sean empáticos en el Internet, en las redes sociales, traten de no tirar hate ¡Por favor! Estar acá no es fácil es muy complicado, nosotros fuimos y estamos siendo los más reales que podemos” — Karen Sevillano

Pero las palabras de Karen Sevillano no pasaron desapercibidas por parte de los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia quienes recordaron sus comentarios más fuertes llenos ofensas y burlas hacia sus compañeros como lo son Martha Isabel Bolaños y Julián Trujillo cuando quien se derrumbó por la eliminación de Mafe Walker.

“Por favor, alguien que le muestre a Karen lo que se verdad es la empatía, y como el dolor del otro grupo no fue respeto, mientras que ellos si lo hacen. Esto no se llama falta de empatía, se llama karma” y “Mi doña hablando de tener empatía, de no mandar hate y es la reina del bully, de la cizaña, de la doble moral, de la hipocresía y de la mentira, a dormir más bien 🤡 🤡 🤡”, son solo algunas de las reacciones que destacan.

