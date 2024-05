¿Farsa o coincidencia? Fans descubren la gran “mentira” de Selena Gomez tras anuncio de paternidad de Justin Bieber

El anuncio del embarazo de Justin y Hailey Bieber ha sacudido las redes sociales y acaparando los titulares de los medios de comunicación. La pareja, que lleva seis años de matrimonio, compartió la feliz noticia a través de un emotivo vídeo en el que muestran su renovación de votos y la creciente pancita de Hailey, quien lucía un radiante vestido de novia de encaje blanco.

Sin embargo, el revuelo no se ha limitado al anuncio del embarazo sino que la atención se ha centrado también en Selena Gomez, ex novia de Justin, con quien mantuvo una relación que cautivó a los fans y atravesó numerosos altibajos.

A través de memes, los fanáticos se han estado burlando de la cantante, suponiendo que estaría “histérica” tras enterarse que Bieber sería papá con otra.

Selena Gomez outside Justin bieber’s house right now: pic.twitter.com/ol5dZB1gR2 https://t.co/th14soorMB — gary thee jaguar 🧸 (@positionsmafiaa) May 9, 2024

Por esto acusan a Selena Gomez de “querer llamar la atención” en medio de noticia de paternidad de Justin

Si bien Selena no ha hecho declaración oficial (ni tendría que hacerlo), algunos han señalado que sí hubo una respuesta “inusual” ante el anuncio del embarazo de Justin.

Aunque la cantante suele mantener un perfil bajo en las redes sociales, casi a la par de la publicación de Bieber y Hailey, compartió una fotografía en su cuenta de Instagram que ha despertado la curiosidad de sus seguidores.

Selena Gomez La cantante publicó una foto romántica con Benny Blanco (Instagram)

En ésta, se puede ver a Selena sujetando la mano de su novio Benny Blanco, con quien mantiene una relación desde hace seis meses, al tiempo que presume un enorme anillo.

Aunque algunos han defendido que se trata de “una coincidencia” de tiempo, otros han señalado que la cantante quiere “llamar la atención”, demostrando que “está bien y feliz” y que la noticia de paternidad de su ex pareja no le acongoja.

¿Una farsa?

Han sido pocas las veces que Selena hace alarde públicamente de su amor por Benny, aunque en las últimas semanas, este no ha hecho otra cosa más que expresar la gran admiración y respeto que tiene por ella. Eso hizo que los fans sospecharan de que había “algo más” detrás de su Historia en Instagram.

De acuerdo con la conversación en redes sociales por parte de estos, así como de una publicación de TMZ, Benny Blanco en realidad no estaba con Selena al momento de la fotografía sino que se encontraba en Las Vegas, sin ella.

En las fotos y videos obtenidos por el portal, se aprecia al productor musical bebiendo y apostando en el hotel Wynn, justo en el momento en que Justin y Hailey Bieber anunciaron que estaban esperando su primer hijo juntos. Cabe destacar que TMZ señala que en ningún momento la cantante fue vista, por lo que nisiquiera estaría en Las Vegas.

Así fue el final de Selena y Justin Bieber

En su documental ‘My Mind and Me’, Gomez habló sobre su canción “Lose You to Love Me”, la cual inspiró en su relación con Bieber, y admitió que su ruptura fue “lo mejor” que le pasó.

“La canción trata sobre saber que perdiste por completo cada parte de quién eres solo para redescubrirte a ti mismo nuevamente. Todo fue tan público. Me sentí atormentada por una relación pasada que nadie quería abandonar. Pero luego lo superé y ya no tenía miedo (...) Siento que tuve que pasar por la peor angustia posible y luego olvidarlo todo en un abrir y cerrar de ojos, fue realmente confuso. Pero creo que eso tenía que suceder y, en última instancia, fue lo mejor que me ha pasado”, dijo.