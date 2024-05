“Eso es un deber de la mujer”: Westcol aseguró que barrer y organizar la ropa es de mujeres

Una vez más el streamer colombiano Westcol desató una polémica por sus comentarios machistas. Todo se dio cuando en un en vivo comentó las atenciones que le hacia su pareja, la creadora de contenido Aida Victoria Merlano, quien desde hace poco está viviendo con él. Al parecer, a pesar de tener personal que ayude en la casa ella cocina, barre y le organiza la ropa

Aunque Westcol sabe que sus comentarios son machistas reafirmó su posición y señaló que es deber de la mujer ese tipo de oficios en el hogar.

Westcol hace comentarios machistas en un en vivo

“Me llega una información de que Aida me esta haciendo pastas” dijo Westcol en el inicio de la transmisión, refiriéndose a su pareja, la reconocida creadora de contenido, que se estaría comportando como una ama de casa desde que conviven juntos.

“Últimamente Aida esta super hogareña, me organiza las cosas, me las tiene listas. Pa’ me hace sentir un hombre querido, ¿si me entiende? Cuando llego tarde en la noche así cansado, me quita los zapatos, me acobija, yo me he dado cuenta de cada detalle y ahorita los domingos me hace la comida”, dijo el streamer destacando las atenciones que recibe por parte de su pareja.

Los seguidores de inmediato hicieron comentarios, por lo que les respondió diciendo que: “Hablando claro, nada como una mujer hogareña, ¿no?. Papi nada como una mujer hogareña perro, eso lo es todo. Una mujer que no le de pena coger una escoba y barrer la casita. Aida no tiene que hacerlo porque aquí hay señora del aseo y hay muchas personas que hacen oficio, hay como tres personas”

A lo que agregó: “ella sabe que es su deber como mujer. Yo siento que eso puede ser machista. Yo digo que ese es un deber que tiene que tener una mujer. La verdad ese es un deber como mujer. A todo hombre le gustaría que su mujer le doblara la ropita”.

Las reacciones no se hicieron esperar: “A mí me gusta trabajar y tener mis cosas y no ser empleada de nadie”, “Verdaderamente uno enamorada hasta les lava la ropa a mano”, “No es que sea por deber es que hay mujeres que somos serviciales por la naturaleza. con la persona que de verdad lo inspira. y hay hombres que si saben apreciarlo otros que no” y “No solo la mujer lo tiene que hacer los hombres también tienen que entender a una mujer”.