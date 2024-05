“¿La cerveza consagrar?” Pillaron a monjas tomando ‘pola’ en plena flota

Con el tiempo, las redes sociales se han convertido en una de las principales fuentes de información para estar al tanto de lo que está pasando en diferentes sectores de la sociedad, siendo parte fundamental y el mejor aliado de la inmediatez. Así como se usan para temas infromativos, también se han usado para compartir contenido de entretenimiento y contenido viral que los usuarios de las redes sociales van notando en su día a día.

Pillaron a monjas tomando ‘pola’ en plena flota

En cuanto al contenido de entretenimiento, es lo que más abunda en redes sociales como TikTok, ya que su formato de video permite mayor dinamismo del contenido. Dentro de todo ese mar de contenido de ocio, en las últimas horas los mismos internautas publicaron un video donde se se a unas monjas tomando cerveza dentro de una flota.

Por lo que se puede observar, las monjas son colombianas debido a la marca de la cereza que estaban consumiendo. Y como siempre, las reaccines en la sección de comentarios no se hicieron eperar con “Ya van coronando”, “Si Jesús convirtió el agua en vino, ¿porque ellas no pueden beber cerveza?”, “Sí pueden tomar, lo que no pueden es emborracharse”. Pero además de eso, muchos reaccionaron con emojis de sorpresa y de risa debido a lo que estaban obervando. Pero lejos de percatarse que las estaban grabando, las monjas se ven bastante cómodas compartiendo la ‘amarga’ en medio de la conversación que estaban teniendo.

¿Las monjas pueden beber alcohol?

Según el portal religioso Catholic.net mencionan “Bebe en la medida que tu comportamiento te permita seguir amando a Dios (...) Beber para pasar un rato agradable con los amigos, para degustar una buena comida, para celebrar un acontecimiento feliz nunca será pecado. Su abuso es lo que constituye una ofensa a Dios”.