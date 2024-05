Este será el nuevo proyecto de Isabella Santiago tras ser expulsada de ‘La Casa de los Famosos’

Isabella Santiago es una actriz y modelo venezolana nacida el 18 de febrero de 1992 en Caracas. Es conocida por ser la primera actriz transgénero venezolana en ganar el concurso tailandés Miss International Queen en 2014, un evento que celebra la belleza y los derechos de las mujeres transgénero a nivel mundial. Además de su éxito en el modelaje, Isabella ha tenido una carrera destacada en la actuación, obteniendo su primer papel protagónico en la telenovela de RCN Televisión “Lala’s Spa” en 2021.

PUBLICIDAD

En televisión, ha participado en varias producciones como “Nadie me quita lo bailao” en 2018 y “MasterChef Celebrity Colombia” en 2022. Recientemente, en 2024, Isabella se unió al elenco de “La casa de los famosos Colombia”, un reality show.

Isabella ha sido una figura inspiradora en la comunidad LGBTQ+ y ha contribuido a la visibilidad y aceptación de las personas transgénero en la industria del entretenimiento y más allá. Su historia es un ejemplo de superación y éxito en la lucha por la igualdad y el reconocimiento.

Recomendados

De hecho, tras varias semanas de estar en el competencia la participante fue expulsada de la casa debido a su comportamiento durante una fiesta temática que se llevó a cabo en el programa. Según los informes, la actriz incumplió el reglamento del reality show, lo que incluyó comportamientos inapropiados y agresiones en forma de juego hacia sus compañeros. La decisión de expulsarla generó reacciones divididas entre los televidentes y fue un tema de discusión en las redes sociales.

“Estoy bien, amigos y público hermoso, que me sigue y me está apoyando en este momento. No ha sido fácil esta noticia para nada, aun así seguiré en el proceso de entenderlo”, expresó en una historia de su cuenta de Instagram.

Isabella también subió un corto video en Instagram, a lado de Mafe Walker, concursante que el domingo fue eliminada del programa. En esa aparición anunció que “vienen sorpresas”.

Referente a lo que dijo Isabella Santiago sobre las sorpresas que vienen, el periodista Carlos Ochoa adelantó que la actriz estaría en la cuarta temporada de Rosario Tijeras en México, logrando consolidarse como una de las actrices transgénero mas reconocidas a nivel nacional e internacional.