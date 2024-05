“No soy ‘monedita’ de oro”: Alfredo Gutiérrez en contra del Festival de la Leyenda Vallenata por no homenajearlo

La ciudad de Valledupar se volvió a vestir de gala d esde el pasado 30 de abril hasta el pasado 4 de mayo, para la edición 57 del Festival de la Leyenda Vallenata, edición en la que se le hizo homenaje a la vida y obra de ‘La voz tenor del vallenato’, Iván Villazón. A raíz de esto fueron muchos los fanáticos de este género que mostraron su indignación por el hecho de que Alfredo Gutiérrez no sea homenajeado en este evento, hasta el punto que salieron a relucir algunas palabras del acordeonero en contra de los organizadores del festival.

Son tres coronas las que tiene Gutiérrez de este magno festival, distinciones a las que se le sumó un destacado reconocimiento en la cuarta edición de los Upar Awards, evento en el que en medio de aplausos y arengas elogiaron su aporte a la música vallenata, homenaje que estaba totalmente apartado a lo que estaba sucediendo en la competencia realizada en Valledupar.

A raíz de que aún son nulos los honores al ‘Monstruo del acordeón’, en el Festival de la Leyenda Vallenata, se viralizaron unas declaraciones que realizó el músico a inicios de este año, al programa ‘El Mundo de Aco’, en el que el intérprete de ‘Festival de Guararé' expresó:

“Yo no soy ‘monedita’ de oro para caerle bien a todos y los que dirigen el Festival Vallenato no les caigo bien; además de que ese seudónimo del ‘Rebelde del acordeón’, me lo gané bien ganado porque yo digo la verdad. El reconocimiento que yo tengo me lo ha dado el pueblo que es la voz de Dios. Cuando yo voy a la Plaza Alfonso López, o al Parque de la Leyenda Vallenata y están compitiendo los demás, si la gente sabe que yo esto ahí van abandonando y se van detrás de mí, ese es el mejor homenaje que me pueden hacer”.