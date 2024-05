Concurso anual de fotografía de Viajes por Colombia: “Postales de Colombia”, reconocimiento al ganador de la 11ª edición

En el marco de su XX aniversario, Zona Cinco Escuela de Cine y Fotografía reveló a los ganadores de la 11ª edición de su concurso anual de fotografía Viajes por Colombia: “Postales de Colombia”

Cientos de entusiastas de la fotografía atendieron el llamado de Zona Cinco y demostraron su pasión y dedicación por el arte visual con hermosas miniseries donde la principal protagonista fue Colombia.

La elección del ganador no fue tarea fácil para los miembros del jurado, Carlos Rincón “Kalú” y Mateo Borrero, quienes llegaron a un veredicto:

1º Lugar: Daniel Garzón - @dagarphoto

Daniel compartió la historia detrás de su miniserie Don Liovigildo (75 años), pescador de Nueva Venecia: “La Ciénaga es tan resistente como la gente. Hace 40 años nadie tenía electricidad: No había hielo, radio, motores, ni TV. Sólo había lámparas básicas, pura mecha y aceite. La noche era pura poesía; era raro el hombre que no fuera poeta. Sin bailar, el pueblo no sobreviviría, porque los bailes negros son de nunca acabar. La poesía y los bailes negros, eso fue lo que mantuvo este lugar con vida”.

El jurado reseñó a la miniserie ganadora como: “Proyecto excepcional que presenta Nueva Venecia, una ubicación de difícil acceso, con una impecable composición que aprovecha la luz, texturas, colores y elementos para crear un impacto visual extraordinario. Ángulos, tiempos e intenciones perfectamente ejecutados”.

Por su destacado trabajo, Daniel recibió premios valorados en $10.899.290 COP, que incluyen cursos de fotografía en Zona Cinco, equipo fotográfico, software, suscripciones y reconocimientos en medios impresos.

Para completar el cuadro de ganadores del concurso, el jurado seleccionó:

2º Lugar: Esteban Vega - @estebanvegalr

Reseña del jurado: “Gran manejo de la luz en esta serie fotográfica realizada en Nariño, logrando mostrar la realidad del lugar y su encanto. Se evidencia una coherencia narrativa en las imágenes y un poder visual impresionante en cada toma. 3 fotografías donde el producto toma relevancia en su recorrido sin perder el norte de mostrar el personaje, su oficio y su contexto, que salta notablemente a la vista”

3º Lugar: Martín Jaramillo - @martinjaramillofoto

Reseña del jurado: “Serie fotográfica con excelentes retratos de hilanderas en Boyacá, donde las siluetas son trabajadas de una manera pulida y muy bien logradas, dando claridad en sus texturas, donde además hay un destacado trabajo en el contraste y el manejo de luz en su serie, son su gran fortaleza. Mantiene uniformidad conceptual en su estilo fotográfico”.

Por otra parte, con 602 likes al cierre del concurso (09 de febrero de 2024), fue otorgado:

Premio del Público: 1.618 AGENCIA - @1618agencia

¡Felicitaciones a los ganadores! Cada imagen que capturaron no solo refleja sus habilidades técnicas y artísticas como fotógrafos, sino también la esencia misma de nuestra querida Colombia: su diversidad, su historia y su espíritu indomable. Esperamos que continúen explorando y mostrándonos las maravillas ocultas y los rincones de nuestro país, invitándonos a apreciar y valorar aún más la belleza que nos rodea.

Su trabajo nos recuerda que Colombia es mucho más que un destino turístico; es un país lleno de historias por contar, culturas por descubrir y paisajes por admirar. Cada fotografía es una ventana que nos permite asomarnos a la riqueza y la diversidad que hacen de Colombia un lugar verdaderamente especial.

¡Gracias por compartir su visión única y por mostrarnos la belleza sin igual de nuestra maravillosa tierra!

Esta iniciativa la hace Zona Cinco, Escuela que dicta más de 30 cursos de Cine y Fotografía dirigidos a todos los interesados en iniciar o continuar estudios en las diferentes especialidades de Cine y Fotografía.

Mensualmente ofrece actividades gratuitas presenciales y virtuales a todos los apasionados por la imagen, para disfrutarlas se pueden suscribir a sus notificaciones en: https://zona-cinco.com/clases-gratis-de-fotografia/

Los invitamos a participar el próximo año en esta convocatoria, para explorar y capturar la esencia de nuestra tierra, sus ricas costumbres y tradiciones.