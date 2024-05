“Estoy acabado”: Yeison Jiménez quedó mal parado por un descuido en España

Yeison Jiménez le dejó ver a sus seguidores que las cosas se salieron un poco de control durante una de sus recientes presentaciones en España, mostrando los resultados del antes y del después de su show a través de una serie de historias en Instagram, aprovechando la oportunidad para hablar sobre los efectos negativos de este descuido.

El cantante está gozando de uno de sus mejores momentos de su carrera musical, marcando un hito histórico al hacer un ‘sold out’ de dos presentaciones en el Movistar Arena en muy pocas horas, lo que llevó a que lanzara una tercera fecha en la que también se han vendido rápidamente las entradas de preventa.

Pero el joven no solo genera furor en Colombia, sino también en otros países de habla hispana como en España, realizando conciertos con cierta frecuencia en el país europeo, tal y como se pudo ver recientemente.

A través de sus historias de Instagram, Yeison Jiménez compartió la algarabía que se vivió durante su presentación en Pamplona, con cientos de personas coreando sus canciones y pasándola a bien con tragos en la mano, tal y como sugieren varios de sus temas.

Pero no solo disfruta su público, sino que él también goza de la presentación y de la manera en cómo los asistentes le hacen llegar su amor y su cariño. Pero tal parece que al joven se le pasó la mano con el trago, indicando que tenía “guayabo”.

“La pasé tan bueno que este guayabo me lo merezco! Perdón a la gente que se quedó por fuera, gracias Dios y besos a todos Pamplona”, escribió el artista sobre un video en el que se podían ver a varios de sus fans coreando uno de sus temas.

El último concierto le pasó factura a Yeison Jiménez

Después de este clip, el cantante compartió una historia en la que aparecía acostado en una cama, con su rostro reflejando lo cansado que estaba por la jornada del día anterior, tanto de trabajo como de excesos.

“Estaba muy contento, estaba ‘contentoso’, mucho, y me puse a tomar. Llegué a las nueve de la mañana al hotel y estoy que me muero, hijue***a. Creo que me voy a volver a alejar de las canchas, ya estoy acabado”, dijo con pesar Yeison Jiménez.

A propósito de esto, el joven dejó claro que aprovecharía el día para descansar y pasar el malestar que tenía por haber tomado tanto el día anterior: “hoy es día de descanso, quiero agua con limón y hielo. Uy, quiero agua, estoy enguayabado”.