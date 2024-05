Dragon Ball Heroes trae de vuelta a un villano completamente olvidado por Toriyama

Para los que aún no lo sepan, Dragon Ball Heroes: La serie de anime es una serie promocional online derivada de la popular franquicia, que consta de episodios cortos (alrededor de 7 minutos) y que presentan historias originales no canónicas del universo de la serie. Por lo mismo, no tiene una trama lineal, sino que se divide en sagas independientes, cada una con su propia historia y personajes.

Estas sagas suelen basarse en las del videojuego arcade Dragon Ball Heroes, introduciendo nuevos personajes, transformaciones y conceptos que no aparecen en el canon oficial. Si bien, ha recibido críticas por su uso del CGI, que algunos consideran cuestionable, la serie no teme arriesgarse y ofrecer contenido novedoso.

Un ejemplo de ello es la reciente aparición de una transformación de Majin Ozotto jamás antes vista, basada en un diseño descartado por el propio Akira Toriyama.

¿Majin quién?

Majin Ozotto, enemigo principal del último episodio de ‘Super Dragon Ball Heroes’, es un villano de proporciones épicas fue creado en exclusiva para el videojuego arcade Dragon Ball Z: V.R.V.S. Su poder le permite arrasar con todo a su paso y crear clones de cualquier ser que absorba.

En este último episodio, Majin Ozotto experimenta una transformación nunca antes vista, basada en un diseño original de Toriyama que había sido descartado. Esta transformación dota al villano de cuatro brazos, un ojo en el pecho y un cuerpo colosal que recuerda a la forma autodestructiva de Célula. Un diseño tan monstruoso como inquietante, perfecto para el tono peculiar de este anime.

Mientras los fanáticos de ‘Super Dragon Ball Heroes’ esperan por más sorpresas, el horizonte de Dragon Ball en anime se vislumbra con la llegada de ‘Dragon Ball Daima’. Esta nueva serie, en la que Akira Toriyama trabajó a nivel de guion y diseño de personajes hasta sus últimos días, promete ser una experiencia épica.

Sin embargo, su fecha de estreno aún no está definida, con especulaciones de un posible retraso hasta 2025, en lugar del otoño de este año como se había previsto originalmente.

En resumen, ‘Super Dragon Ball Heroes’ continúa su marcha triunfal con nuevas sorpresas y revelaciones, como la monstruosa transformación de Majin Ozotto. A la espera de ‘Dragon Ball Daima’, el futuro de Dragon Ball en anime se presenta lleno de posibilidades y emociones.