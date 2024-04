Melina Ramírez salió a defender el significado de sus tatuajes: “la importancia de no opinar sobre el cuerpo”

Melina Ramírez es una reconocida exreina de belleza, empresaria y presentadora, quien saltó a la fama luego de convertirse en Señorita Valle 2011, aunque la corona se le escapó de las manos, la caleña decidió darle la paso a su faceta como modelo para posteriormente llegar a ser parte del ‘Desafío’ y respectivamente ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión. Meses más tarde, luego de su aparición en el programa de canto inició su relación con Mateo Carvajal, padre de su hijo, Salvador. Aunque actualmente está casada con Juan Manuel Mendoza mientras que sigue adelante con su empresa y siendo creadora de contenido, pues recientemente salió a defender el significado de sus tatuajes.

¿Cuál es el significado de los tatuajes de Melina Ramírez?

La presentadora quien alcanza los más de 5 millones de seguidores aprovechó para hablar de uno de los temas más privados de su vida como lo son sus tatuajes, fuera de ‘Yo me llamo’, pues cada uno de ellos han logrado marcar un precedente en su vida, teniendo en cuenta que ha pasado por diversas situaciones y etapas a lo largo de su camino: “Cuando se ven mis tatuajes en redes sociales siempre son un tema de conversaciones. Así que quise hacer esto como un recordatorio de la importancia de no opinar sobre el cuerpo de absolutamente nadie”.

Seguidamente, la también empresaria reiteró que en esta medida del respeto también abarca la libertad individualidad, pues el cuerpo termina siendo un medio para expresar lo que se quiere: “Mis tatuajes tienen significados para mí y me cuentan o recuerdan historias. Oda a ellos, porque simplemente me gustan y también me gustan las historias”, indicó Melina Ramírez.

Asimismo, Melina mostró que cuenta con alrededor de 6 tatuajes, entre los que se destacan: amar, raíz, Salvador, como el nombre de su hijo. Además de un mandala perteneciente a la cultura tibetana y otro símbolo que pertenecería a esta misma corriente.

Lo cierto es que no es la primera vez en que la presentadora de ‘Yo me llamo’ logra destacarse a través de las redes sociales en medio de sus diversas apariciones, pues su pequeño Salvador también ha logrado llamar la atención debido a su carisma y espontaneidad.