¿Hizo lo imperdonable? Foto de Luis Miguel y Michelle Salas se ve ‘opacada’ por este ‘gesto’ del cantante

La noche del 22 de abril, Michelle Salas sorprendió a sus seguidores a través de sus redes oficiales, con la que han apodado como “la foto más esperada” con Luis Miguel, posando junto a su padre mientras tomaban una copa de vino en lo que parece ser un viaje en jet privado.

Esto sucede, casi medio año después de que Michelle Salas se casara en la Toscana con el empresario de origen venezolano, Danilo Díaz, donde el famoso cantante de ‘La Incondicional’ habría acudido para acompañar en el altar a su hija mayor, a quien tuvo con Stephanie Salas, nieta de Silvia Pinal.

Desde hace un tiempo, padre e hija han demostrado una estrecha relación, desde el apoyo de Luis Miguel en la boda de Michelle Salas, hasta compartir tiempo juntos en restaurantes siendo captados en divertidos momentos de complicidad y su festejo de año nuevo, desde el lujoso hotel Mayakoba, donde el cantante se presentó para recibir el 2024.

Fans no perdonan este ‘gesto’ de Luis Miguel en foto de Michelle Salas

Como era de esperarse, la foto generó cientos de reacciones y terminó dividiendo al público, mientras unos aplaudían que padre e hija retomaran su relación luego de años de distanciamiento, hubo otros que reprocharon a ‘El Sol’ por “hacer a un lado” a sus hijos Miguel y Daniel, quienes son fruto de su relación con Aracely Arámbula.

El momento padre e hija se vio opacado por el ‘oscuro’ pasado del cantante, quien fue agredido en redes sociales por posar solo con Michelle Salas, alegando que la verdadera foto que todos esperan es con sus tres hijos. Incluso, se esperaba la reacción de la propia Aracely Arámbula a la fotografía que ya ha rodado por todo internet, donde incluso presumen looks iguales.

Algunos de los comentarios, no solo reprocharon el hecho de que Luis Miguel ‘hiciera a un lado’ a Miguel y Daniel, sino que hubo quienes tacharon de incorrecta la pose junto a su hija, comentando que no debía estar sentada en sus piernas, sin embargo, si ponemos un poco de atención, ella está sentada a un extremo del asiento y sobre su padre y muchos otros aseguraron que la foto no era reciente: “¿De cuándo será esa foto? Así no se ve en los conciertos”.

En comentarios, los internautas no perdonaron a ‘El Sol’ y arremetieron contra él diciendo: “Yo diría que la foto más esperada es la foto con todos sus hijos”, “Pues que pena después de haberla negado y no ver por ella no sé si podría tener un vínculo de familia”, “Y Michelle echando a la basura que su mamá la haya sacado adelante sola”, “¿Y qué no tiene más hijos que debería de tratar igual?”, “Ahora que también arregle con las cosas con los de Aracely y ya le creemos”.

¿Cómo ha sido la relación de Luis Miguel y Michelle Salas?

Esta es la primera foto que padre e hija publican después de años de altibajos en su relación, donde enfrentaron diversas polémicas, creciendo en solitario, siendo criada únicamente por su madre, Stephanie Salas.

El cantante se habría alejado de la vida de Michelle cuando todavía era una niña de tres años, distanciándose por una década de la pequeña, reencontrándose en 2007 y viviendo con él un año después, pero un romance de la joven habría provocado rencillas entre ellos, separándolos otra vez y hasta 2017, cuando Desiree Ortiz, la que fuera pareja del cantante, fuera señalada como la mujer que manipuló Luis Miguel para dejar a su hija.