Isabella y Martha se dijeron sus verdades en ‘La Casa de los Famosos’

Durante la más reciente gala central de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se vivieron muchas emociones, pues se conocerían a las personas que saldrían de la placa de nominados. Una de ellas por la prueba de salvación y la otra por decisión del líder de la semana.

Pero antes de iniciar la prueba en la terraza desde el estudio de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo iniciaban el conteo regresivo para que el teléfono sonara y esperar cuál de los famosos que siguen en pie en la competencia contestara.

La exreina de belleza y modelo Isabella Santiago fue quien corrió de manera rápida debido a la presión que sentía al haber sido nominada la noche anterior por Kevin Fuentes, mas conocido como Pantera, pero no fue una salvación lo que recibió, sino una cena para dos.

Momentos después la prueba de salvación se llevó a cabo y fue específicamente Isabella Santiago quien logró alzarse con el triunfo de un reto que consistía en la agilidad y concentración de un laberinto de cuerdas.

Tras finalizada la prueba las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo establecieron contacto para conocer de boca de Miguel Melfi quién sería su salvado, y el panameño escogió a Diana Ángel. Pero desde el estudio también le harían la pregunta a Isabella que los televidentes esperaban y es a quién llevaría a la cena para dos. Por lo que la participante indicó que sería Martha Isabel Bolaños.

Ambas actrices arrastraban diferencias días atrás cuando se conoció que el jefe anuló los votos del team galáctico por hacer un complot. Martha Isabel se defendió ya que no desconocía de lo que se le acusaba y sus argumentos trastocaron a todos al asegurar que era una traición más, pero luego Isabella Santiago confesó que fue ella quien escribió la letra sobre el sofá que condenó al team galáctico.

Isabella escogió a Martha Isabel por ser la oportunidad que aseguró tanto había esperado para sincerarse y hablar desde el corazón, pues el encierro y las diferencias ya les empiezan a pasar factura. Ambas se prometieron una velada sincera en la que la verdad y el perdón serían los protagonistas.

“Yo siento que contigo encuentro como una aliada, y todo el cariño que te he dado Martha ha sido sincero, ha sido honesto, no he tenido necesidad de hablar nada de ti que tú no sepas o que sea malo o a tus espaldas y lo que pasó me dolió mucho, porque en ningún momento he querido juzgarte a ti como Martha, si me sentí traicionada, fue con el grupo galáctico Martha”

— Isabella Santiago