Este fue el gran gesto que tuvieron ‘Los Jonas Brothers’ con sus seguidores en Bogotá

Los Jonas Brothers son una banda de música pop formada por los hermanos Kevin, Joe y Nick Jonas, originarios de Wyckoff, Nueva Jersey, Estados Unidos. Su carrera musical comenzó en 2005 cuando firmaron contrato con Columbia Records y lanzaron su álbum debut “It’s About Time”. Sin embargo, no fue hasta que se unieron a Hollywood Records, un sello discográfico de The Walt Disney Company, que su música empezó a ser más conocida.

Con Hollywood Records, lanzaron su álbum homónimo en 2007, que incluía éxitos como “Year 3000″ y “S.O.S.”. En 2008, participaron en la película de Disney Channel “Camp Rock” y lanzaron su tercer álbum, “A Little Bit Longer”, que incluía el sencillo “Burnin’ Up”.

Después de un hiato, los Jonas Brothers se reunieron en 2019 y continúan activos en la música, con su último álbum lanzado bajo el sello de Republic Records. A lo largo de los años, han evolucionado en su estilo musical y han mantenido una base de fans leales en todo el mundo.

De hecho, cuentan con una base sólida de seguidores en toda Colombia y en Bogotá varios de ellos decidieron esperar a la salida del hotel en el que se estaban hospedando para poder saludarlos, pedirle fotos y algunos autógrafos a pesar de las intensas lluvias que en la capital se están frecuentando.

“Se está cayendo el cielo en Bogotá y los Jonas pidieron al hotel que por favor les dieran bebidas calientes de parte de ellos a todas las fans que están afuera del hotel. Son hermosos”, se lee en la descripción del tuit.

Posteriormente, en un video se puede apreciar a una mujer, colaboradora del hotel, comentar que los Jonas Brothers les pidió ofrecerles una bebida caliente: “Por ahora, queremos ofrecerles una bebida caliente por parte de ellos”, se puede escuchar en el clip.

Tras él anunció, las personas presentarles se conmovieron, diciendo “gracias”, por lo que los trabajadores comenzaron a repartir las bebidas.