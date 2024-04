“¿No hubo para más?” le dieron ‘palo’ a Yo Me Llamo Luis Miguel en los India Catalina 2024

Este 18 de abril se llevó a cabo la entrega de los premios más importantes de la televisión colombiana en su edición número 40 en la ciudad amurallada de Cartagena de Indias. Actrices, actores, productoras, presentadores y canales de televisión se dieron cita para una de las jornadas más esperadas de la industria audiovisual del país. Indiscutiblemente Frailejón Ernesto Pérez fue el protagonista favorito de todos los asistentes a la ceremonia. Y como es tradición, los actos musicales hicieron presencia en dicha gala.

Le dieron ‘palo’ a Yo Me Llamo Luis Miguel en los India Catalina 2024

Iniialmete, se presentaron artistas como Mayppel y Juanse Laverde, actos que destacaron musicalmente al ser en vivo. Sin embargo, la sorpresa creció cuando apareció Yo Me Llamo Luis mIguel en el escenario. Pese a que varios de los asistentes estaban disfrutando de su presentación, en redes sociales algunos televidentes no estuvieron de acuerdo con la decisión de haber puesto al imitador como parte del cronograma musical de la ceremonia mencionando “En serio no hubo para más que el Yo Me Llamo Luis Miguel como artista invitado teniendo Colombia diversidad de artistas en todos los géneros”.

Y es que han sido diversos artistas que han pasado por dicho evento durante todos estos años, inclusive, en esta edición estuvieron Los de Adentro, recordando algunos años de la industria de la televisión. Pero al parecer, a los televidentes no les agradó mucho la participación del imitador.

Los principales ganadores de los India Catalina

Mejor Actriz protagónica se lo llevó Laura Junco por Emma Reyes T2 de Quinto Color y Señal Colombia. Emmanuel Restrepo se llevó el mejor actor protagónico por su participación en La Primera Vez. Bravíssimo se llevó la estatuilla a mejor programa de veriedad, y marcelo Cezán como mejor presentador de variedades. Asimismo, la televisión pública con Frailejón Ernesto Pérez se llevaron varias estatuillas en diferentes categorias.