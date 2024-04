Reconocida humorista de ‘Sábados Felices’ le dice adiós al programa luego de 40 años: ¿de quién se trata?

En horas de la noche de este 13 de abril, en el programa de ‘Sábados Felices’ una de las más queridas humoristas anunció una noticia que dejó ‘sentados a más de uno’. Se trata de Patricia Silva, una de las caras del programa luego de 40 años en él.

Entre los personajes más queridos y destacados de ‘Sábados Felices’ se encuentra Patricia Silva, la humorista que pasó cuatro décadas de las 5 de emisión del show y oficialmente se despidió.

El programa tuvo un lindo gesto de despedida y recordó todas las veces que vivieron momentos únicos durante todos los años de Silva en las emisiones del programa. Sus compañeros entre lágrimas le desearon lo mejor, así como los televidentes.

Patricia Silva deja ‘Sábados Felices’

La humorista ya había grabado un video de agradecimiento al programa que la ayudó a crecer personal y profesionalmente, anunciando su jubilación. “Ya despidiéndome de esta hermosa experiencia de 39 años en Sábados Felices. ¿Les cuento algo? Esas pruebas que yo he vivido este año han sido tan duras, algún día se las voy a contar. Solo Dios me ha sacado de ahí, solo Dios. Estar metida con Dios, en oración, haciendo las cosas bien. Sí lloré un poquito en la despedida del sábado. Sí lloré un poquito. Pero me voy más feliz, porque me voy muy bien pensionada y muy consentida. Solo agradecimiento”.