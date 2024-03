Culotauro podría ganarse ‘La Casa de los Famosos’ gracias a ‘ayudita’ de ‘poderoso’ amigo

Este Domingo de Resurrección, los colombianos conocerán al próximo eliminado de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN, mismo que se unirá a la lista de siete celebridades que ya están afuera del reality; y dentro de los nominados está ‘Culotauro’ quien está recibiendo tremenda ayuda de uno de sus amigos que es toda una celebridad en las redes sociales. ¿De quién se trata?

Son cuatro los participantes que pasaran al paredón este 31 de marzo, Omar Murillo, Alfredo Redes, ‘Culotauro’, Sandra Muñoz y Juan David Zapata; mismos que han estado envueltos en varias polémicas, una de ellas en la que ‘Bola 8′ y Alfredo por poco y se van a los golpes, luego de tirarse varios improperios que fueron captados por las cámaras de VIX.

Pero mientras ellos están haciendo maletas para enfrentarse a la gala de eliminación, fuera del reality hay millones de personas que se la están jugando para que permanezcan en competencia y ‘Culito’, Camilo Díaz, es uno de los más beneficiados, ya que cuenta con el apoyo de Camilo Sánchez, uno de sus ‘parceros’ de vida que junto a ‘El Mago’, Camilo Pardo, conforman uno de los programas web más vistos en Colombia, ‘Fucks News’.

Precisamente, Sánchez usó su cuenta de Instagram, en donde acumula 1,2 millones de seguidores para realizar una campaña en apoyo a Díaz, mediante una de sus Historias, imágenes que tuvieron una gran acogida en la red y en donde expresó: