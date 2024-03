“Me he intoxicado”: Juan Diego Alvira advirtió sobre uno de los peligros de Semana Santa

Juan Diego Alvira le brindó a sus seguidores algunos consejos importantes para los días de Semana Santa, en especial a aquellos que estarán movilizándose por carretera dentro del país. Y a propósito de esto, también advirtió a sus fans sobre un peligro muy común esta semana que podría afectar a muchas personas, indicando que él llegó a sufrir las consecuencias en su momento.

El periodista suele mantenerse muy activo a través de las redes sociales, no solo para hacerle publicidad a su programa en Canal 1, ‘Sin carreta’, sino también para dejar su opinión sobre varios sucesos noticiosos.

Sin embargo, no todo es trabajo y opinión para el colombiano, ya que también suele publicar con frecuencia contenido más orientado a la educación y el entretenimiento, mostrando con frecuencia algunos de sus quehaceres cotidianos, cómo pasa tiempo en familia con su hija y su esposa, además de contar algunas anécdotas.

Y en esta misma línea de ideas, Juan Diego Alvira publicó un video en Instagram en el que aconsejaba a sus seguidores sobre tres aspectos a tomar en cuenta durante Semana Santa, en especial para aquellos fanáticos viajeros.

“Si se va a aventurar por carretera, pilas: 120 kilómetros el límite máximo en doble calzada (...) En las carreteras sencillas, 90 kilómetros el límite máximo, según el Ministerio del Transporte”, empezó a advertir el presentador de noticias.

Otra recomendación que brindó fue que si bien está permitido divertirse y relajarse, lo ideal es que este tiempo se pase en familia, invitando también a sus seguidores a tomar estos días para reflexionar.

Juan Diego Alvira advierte de un peligro durante Semana Santa

En el mismo clip, el periodista también recomienda a sus seguidores que estén muy atentos con un tipo de alimento que es bastante común durante esta temporada: la comida marina.

"Ojo con los pescados, ojo con los mariscos. No importa el sitio, cerciórense, yo soy muy sensible a eso", recomendó, aprovechando la oportunidad para contar que en un par de ocasiones esto le pasó factura.

“Me he intoxicado en dos oportunidades por comer camarones en sitios, supermercados muy chéveres, y he terminado con los ojos de sapo y ahogándome porque me metieron camarones ya contaminados”, confesó el colombiano.