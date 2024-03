“Le vi los cucos” El comentario de Carlos Vargas a particular foto de Juan Diego Alvira Foto tomada de redes sociales

Juan Diego Alvira se ha convertido en los periodistas colombianos más queridos por la manera de abordar y contar las noticias de Bogotá y el país en sus diferentes pasos por el Canal Caracol, Semana y su más reciente casa Canal Uno con su propio programa ‘Sin Carreta’ donde ha tenido una gran acogida por parte de los televidentes en su nueva faceta. Pero una de las cosas que ha caracterizado al periodista, ha sido la cercanía que ha tenido con sus seguidores en las redes sociales, ya que ha hablado de su trabajo, reaccionado a sus propios videos, sus rutinas de ejercicio, y hasta dando consejos de parejas.

En su faceta deportida, Juan Diego Alvida ha comaprtido sus metas, y hasta tips sobre salir a ahcer runing, ya que es uno de sus pasatiempos favoritos. Pero en una de sus más recientes publicaciones llamó la atención una particular foto, ya que fue tomada desde el piso hacie arriba lo que casi hace mostrar su ropa interior. Dicha posición no paso desapercibida por sus seguidores, ya que comentaron “En esa foto no miramos la rodilla”, “Ese estilo de fotografía, hace que se pierda la frecuencia cardiaca”, “Uy pero mijiitooo”, “¿Quién más hizo zoom?”. Inclusive el mismo Carlos Vargas, presentador de La Red le comentó “Le vi los cucos”. Esto hizo que muchos seguiodres le dieran ‘me gusta’ al comentario del colega. Por su parte, Juan Diego le respondió “Conociéndolo hasta le hizo zoom”.

Pero lo que es más importante de destacar es el hecho de seguir incitando al deporte y a una vida sana a todos los seguidores que lo apoyan en sus redes sociales.